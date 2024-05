Canvis a Telegram: coneix totes les novetats que acaba d'incorporar l'aplicació

Telegram, igual que altres aplicacions mòbils, s'ha hagut d'anar adaptant i actualitzant. Aquesta vegada la seva actualització ha estat impressionant i ha revolucionat l'experiència del xat. L'aplicació compta amb més de 900 milions d'usuaris arreu del món. Una de les característiques més destacades d'aquesta actualització és la introducció de la pestanya "Canals" a la interfície de cerca. Aquesta funció ofereix recomanacions personalitzades basades en els canals als quals estàs subscrit o en què participes. A més, ara pots lliscar cap amunt als canals per passar directament al següent amb publicacions no llegides.

Un altre canvi important se centra en el perfil d'usuari. Ara, des de "El meu perfil", pots veure com et veuen altres usuaris i modificar ràpidament qualsevol informació que vulguis. A més, pots fixar fins a tres històries a la part superior del teu perfil i ajustar la configuració de privadesa d'aquestes històries mitjançant petites icones.

Aniversaris

A Telegram, qualsevol usuari pot triar afegir el seu aniversari al seu perfil perquè els seus contactes sàpiguen quan han de felicitar o portar regals. Durant el teu aniversari, qualsevol que visiti el teu perfil serà saludat amb confeti animat i molts globus.

Quan és l'aniversari d'una altra persona, apareix un avís a la llista de xats perquè no oblidis saludar-la. No et preocupis si no li has comprat cap regal, perquè pots tocar l'avís per enviar-li una subscripció a Telegram Prèmium. Per defecte, la teva data de naixement només és visible pels teus contactes. Tal com altres informacions al teu perfil, els aniversaris tenen ajustaments de privadesa precisos en Ajustos > Privadesa i seguretat > Data de naixement.

Canals al teu perfil

Si tens un canal, ara el pots afegir a la teva pàgina de perfil. Això col·loca una vista prèvia detallada de la darrera publicació, just a dalt de la teva biografia. D'aquesta manera, els visitants podran anar al teu projecte personal, portafolis en línia o bloc de la teva empresa amb només un clic.

Col·leccionables

Els propietaris de noms d'usuari col·leccionables poden enllaçar-los als vostres comptes de Telegram o canals, enllaçant els noms extra a la pàgina de perfil. Ara, quan toques un nom d'usuari col·leccionable o un número anònim al perfil d'algú, obtens informació extra sobre el col·leccionable, com quan va ser adquirit i per quant. Els col·leccionables poden ser comprats i venuts a la plataforma Fragment, que utilitza la blockchain TON.

Fora del perfil i els canals, Telegram ara us permet compartir la vostra ubicació en temps real amb usuaris o grups sencers. Pots configurar el període de temps en què es compartirà la ubicació, i cancel·lar-lo en qualsevol moment tocant a la targeta compartida al xat.

Les altres 12 novetats

Hi ha altres petits detalls que filen més fi l'experiència de Telegram. Són tots aquests:

Controla les notificacions de les reaccions als missatges i a les històries des de la secció de "Reaccions" en "Notificacions" i sons des d'"Ajustaments".

Els missatges reenviats ja inclouen la fotografia de perfil de l'usuari.

Inclou emojis animats i personalitzats a les enquestes per als usuaris de prèmium.