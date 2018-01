Trucs perquè la bateria del mòbil no es descarregui tan ràpid

El telèfon mòbil s'ha convertit en un imprescindible de la vida diària de les persones. Dins d'un dispositiu tan petit hi ha aplicacions que solucionen tot tipus de problemes. Des de la banca mòbil, el GPS, els diaris digitals on line, aplicacions esportives...

La infinitat d'usos que té un telèfon en l'actualitat fa que sigui gairebé impossible no recórrer a ell, però també provoca que la bateria es descarregui en menys temps i també tingui menys durabilitat.

Així, són molts els que desconeixen que hi ha un seguit de trucs perquè la càrrega del telèfon duri una mica més. 'Tips', alguns no gaire estesos, que ajudaran a que la càrrega perduri i per tant, duri més la vida útil de la mateixa. Pren nota.

Netejar el port de càrrega

Netegem la pantalla i fins i tot la carcassa del telèfon, però com en tots els components informàtics, els ports i entrades són susceptibles de omplir-se de pols. La ranura per al cable de la bateria pot omplir-se de porqueria que acabi fent-la malbé, de manera que passar-hi un escuradents o bastonet de les orelles de tant en tant pot ser una bona idea.

Fons de colors cridaners

Són molts els fans de les decoracions cridaneres per als seus mòbils. Des carcasses recarregades, amb brillantina o ninots, fins a fons de pantalla a tot color, amb els dibuixos favorits o fins i tot de la família en la millor festa. No està malament, però la veritat és que aquesta intensitat en el color provoca que la bateria consumeixi més energia. El recomanable és comptar amb un fons en blanc i negre.

Ajusta la brillantor de la pantalla

Encara que sembli mentida, la brillantor de la pantalla és una altra de les coses que més consumeixen bateria. Ajustar-lo en un nivell baix, tot el que es pugui, és òptim per mantenir el teu mòbil encès durant tot el dia. Accedint a l'opció de configuració es pot ajustar la intensitat.

Redueix el temps fins al bloqueig de pantalla

Gran part de la vida de la bateria es consumeix en l'espai de temps que passa des que deixes de teclejar al mòbil fins que s'apaga la llum de la bateria. Per configurar-ho has d'anar a l'apartat de Configuració> bloqueig automàtic> selecciona quant temps o Configuració> Pantalla> Apagar> selecciona quant de temps.

Apaga el Wifi i el Bluetooth

Moltes persones no s'adonen o estan acostumades a tenir totes les funcions del telèfon en actiu. El Wifi o el Bluetooth, per exemple, són dues d'elles i són de les coses que més bateria consumeixen. Si no ho estàs utilitzant no hi ha motiu per tenir-lo activat.

El mateix passa amb el GPS o la rotació de pantalla, altres de les funcions que acaben amb tota l'energia i que no cal tenir en actiu. A més, en el cas de la primera, és millor no tenir-lo activat amb continuïtat, llevat que es vagi a utilitzar el servei de mapes, ja que es quedarà registrat a Google cada pas que donis.

No a les notificacions

Les notificacions emergents són un altre dels problemes a l'hora d'intentar tenir bateria durant tot el dia. De debò cal saber a cada moment que algú comenta alguna cosa a Facebook o Instagram? Si no tens aquesta necessitat imperiosa, el millor és que ho desactivis.

El mateix passa amb les apps en segon pla. Sempre que utilitzis una de les aplicacions del telèfon mòbil tanca-ho completament. Està consumint bateria, però a més recursos i fins i tot internet. Per fer canvis ves a Configuració> General> Actualització en segon pla.

Coneix en què gastes la teva bateria

Més enllà de tot això, podràs saber quines són les aplicacions i opcions del mòbil que més bateria consumeixen anant al menú de Configuració> General> Ús> Ús de la bateria.

En general, les xarxes socials són les que més consumeixen. A més, si tens un telèfon amb sistema operatiu Android pots activar l'opció d'Estalvi d'Energia que es troba a Configuració> Administració de la bateria.