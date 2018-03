WhatsApp donarà més d'una hora per eliminar missatges

Whatsapp amplia a 68 els minuts per esborrar missatges.

Whatsapp amplia a 68 els minuts per esborrar missatges. Getty Images

Els usuaris de l'aplicació de missatgeria WhatsApp disposaran de 68 minuts de temps màxim per eliminar aquells missatges que han enviat de forma errònia. D'aquesta manera, s'incrementarà el termini disponible per esborrar enviaments, que en l'actual versió de la 'app' és de set minuts.

La beta de la versió 2.18.69 de WhatsApp per al sistema operatiu Android permet als usuaris eliminar missatges de forma permanent en un termini màxim de 4.096 segons, equivalents a 68 hores i 16 segons des de la seva tramesa, com ha publicat el portal WABetaInfo.

D'aquesta manera, el servei propietat de Facebook flexibilitzarà el temps disponible per a esborrar aquells enviaments erronis a contactes o grups, atès que aquest termini és de només set minuts en l'actual versió de la 'app' mòbil. Tot i que aquesta modificació ha estat localitzada a la beta per Android, el citat portal preveu que sigui aplicada també en iOS.

WhatsApp va introduir la funció el passat mes d'octubre, permetent als seus usuaris eliminar missatges incorrectes o enviats a destinataris no desitjats. Tot i que els enviaments són esborrats permanentment, els receptors veuen un avís en el seu lloc que els informa que s'ha eliminat un missatge.

Al costat d'aquesta ampliació del temps, la beta de la versió 2.18.69 de WhatsApp també prova novetats com noves icones per a l'ús d'adhesius o 'stickers' en els xats, encara que presenta errors ocasionals quan es tracta d'enviar un arxiu GIF, com ha comprovat WABetaInfo.