Teledeporte emetrà avui el previ del Dakar, amb Pep Vila des de Les Comes

El canal temàtic de Televisió Espanyola Teledeporte emetrà aquesta nit (22 hores) un programa previ del ral·li Dakar que va enregistrar el 2 de novembre passat a la finca Les Comes de Súria, on té la seu l'empresa ProMotor del manresà Pep Vila. El pilot bagenc, amb una llarga trajectòria de participacions a la cursa, serà un dels comentaristes del resum diari que Teledeporte farà a partir del dia 6 de gener, quan comença la prova a Lima (Perú), fins al 19, quan finalitza a Córdoba (Argentina). Vila substituirà el també pilot de camions Rafa Tibau, que havia de participar en la cursa, però que no ho podrà fer per accident.

El programa, tant el d'avui com els resums, serà presentat per Marc Martí i mostrarà les millors imatges de la mítica cursa, que celebra el seu quarantè aniversari, desè a Amèrica del Sud.