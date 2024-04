La justícia reactiva la demanda de Rosa Peral contra la sèrie de Netflix

L'Audiència de Barcelona ha donat la raó a Rosa Peral, condemnada per l’anomenat «crim de la Guàrdia Urbana», i ha admès ara que la demanda que va presentar perquè se suspengués cautelarment l'estrena de la sèrie El cuerpo en llamas a Netflix va haver d'haver-se tramitat.

En una interlocutòria, la secció 19a de l'Audiència de Barcelona estima el recurs que Peral va presentar contra el jutjat de Vilanova i la Geltrú (Garraf) que el passat mes de setembre va desestimar la petició de mesures cautelars de la condemnada pel crim, per no haver prestat la caució -quantitat econòmica en dipòsit- que es requereix per plantejar accions judicials d'aquest tipus.

L'advocada de Rosa Peral al·legava que l'exguàrdia urbana de Barcelona no podia prestar la caució perquè està a la presó i pendent de pagar 800.000 euros d'indemnització per l'assassinat de la seva exparella, també agent del cos i a qui va matar juntament amb un company, amb els qui conformava un triangle amorós.

Finalment, la sèrie sobre el «crim de la Guàrdia Urbana», una de les produccions més reeixides de Netflix i protagonitzada per Úrsula Corberó i Quim Gutiérrez, es va estrenar el 8 de setembre passat, tal com estava previst.

L'Audiència de Barcelona argument que les demandes només han de ser inadmeses a tràmit «de manera excepcional i quan la llei així ho estableixi de forma exprés». Per aquest motiu, manté el tribunal que el jutjat de primera instància va haver de decidir primer si procedia l'adopció de les mesures cautelars que plantejava Peral, sense escoltar els arguments de Netflix, i posteriorment convocar les parts a la preceptiva vista per discutir les al·legacions relatives al tipus i quantia de la caució. La sala acorda d’aquesta manera deixar sense efecte l'acte recorregut i ordena admetre a tràmit la petició de Rosa Peral.

La plataforma per ara no s’ha pronunciat sobre aquesta nova decisió de la justícia.