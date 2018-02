«Operación Triunfo» aconsegueix un rècord amb la seva gran final

La final d' Operación Triunfo, que va donar dilluns a la nit la victòria a Amaia, va batre tots els rècords d'audiència d'aquesta edició amb una mitjana de 3.925.000 espectadors i un 30,8% de quota. El talent musical va ser el programa més vist de dilluns en una jornada que va liderar La 1 amb un 16,2%. Un total de 7.747.000 persones van estar pendents en algun moment de la gala final, que va registrar el minut d'or a les 23.12 h, amb un total de 4.729.000 espectadors i un 24,9% de quota.

Malgrat sortir, des de feia setmanes, com la gran favorita, Amaia va assegurar ahir, en declaracions recollides per Televisió Espanyola, que no «esperava» guanyar el concurs, tot i que va reconèixer que «ho havia imaginat, però com una cosa impossible». Després del pas pel talent musical i amb la mirada fixada en la seva futura carrera, la jove navarresa va afirmar que se sent «còmoda en molts estils» que ha interpretat. «Tampoc vull definir-me per un, vull experimentar», va afegir la jove de Pamplona, que ahir no va deixar de rebre felicitacions.

D'altra banda, ahir es va confirmar que la gira Operación Triunfo també passarà per Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, la Corunya i València. Unes cites que s'afegeixen a les actuacions ja previstes a Barcelona (el 3 de març al Palau Sant Jordi) i a Madrid.