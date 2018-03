«Fama a bailar» torna avui amb una edició renovada al canal #0

El canal #0 de Movistar+ estrena aquesta nit, a partir de les 21 h, una nova edició del popular talent show Fama a bailar. En aquesta nova etapa, després del seu pas per Cuatro –que ja el va emetre entre el 2008 i el 2011–, el programa s'emetrà diàriament, de diumenge a dijous. Després d'una intensa campanya de càstings, en total seran 16 ballarins els que entraran a l'escola i que concursaran en parelles. No obstant això, el setzè concursant serà escollit en la gala inaugural d'aquesta nit, fruit d'una selecció que s'ha portat a terme a través de les xarxes socials. El premi per als guanyadors serà una beca per completar la seva formació per valor de 30.000 euros.

Paula Vázquez es converteix una vegada més en la conductora d'aquest progama de ball que va marcar una generació però que es presenta renovat, amb una estètica actualitzada i que aposta per a l'excel·lència. El format tindrà una formació de 24 hores al llarg dels set dies de la setmana, a més de tenir la seva cita diària al canal #0. A més, els espectadors podran veure tot el que passa a l'escola des de les 9 del matí fins a 2/4 de 12 de la nit, gràcies al canal 24 hores de Movistar+. Així mateix, el programa tindrà el seu propi canal de Youtube, que donarà accés a aquest 24 hores, i també tindrà una app que informarà del que passi a l'escola i que permetrà votar gratuïtament.

Liderats pel ballarí, professor i coreògraf Igor Yebra, el qual exercirà com a director de l'escola, el claustre estarà format per cinc professors de ball: Iker Karrera –que serà, a més, el cap d'estudis–, Ruth Prim, Carla Cervantes, Sandra Egido i Raymond Naval. L'equip de professors s'adequa als nous temps de la dansa i tots ells tenen un caràcter multidisciplinari, que els permet encarar qualsevol tipus de ball. Iker és un dels joves creadors més interessants del panorama europeu; Raymond és la versatilitat i encarna el somni de molts joves ballarins; Ruth és el carrer, ja que fins i tot tenint una formació molt clàssica es va decantar pels ritmes i estils més urbans; i Sandra i Carla van completar la seva formació a Àsia i són el millor exemple de treball, creativitat i ensenyament en equip. Cada un d'ells tindrà un ajudant, tots ells professionals de primer nivell en el món de la dansa.