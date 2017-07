El Campus Manresa del Centre Internacional de Formació Contínua postgradua 307 alumnes

La promoció del curs 2016-2017 està formada per 307 persones, que han seguit algun dels 9 màsters i 10 postgraus que s'han impartit. Més de la meitat dels alumnes han cursat programes relacionats amb les ciències de la salut i la resta han fet màsters i postgraus del món de la gestió empresarial i de l'educació. Un any més, l'acte serveix com a reconeixement de l'alumnat de FUB+GRAN, un programa específic per a persones de més de 55 anys en el qual aquest any han participat 64 persones. La lliçó de comiat d'aquesta edició l'ha impartit Ivan Tàpia, director de Cocolisto i especialista en la creació de jocs i experiències de formació intel·ligents per a grans empreses multinacionals. Tàpia ha titulat la lliçó 'Cocolisto y el factor suerte en el examen final'. La lliçó ha consistit en un joc col·laboratiu per demostrar que la sort és el més important per assolir l'èxit, però que la sort la construeixen les persones a partir de l'autoconeixement, fent el que saben fer, utilitzant bé els recursos de tot el que s'ha après i cooperant.

En els parlaments, el director general d'UManresa-FUB, Valentí Martínez, ha explicat que el d'avui era un acte lúdic, festiu, social i acadèmic i que l'oferta de formació contínua que ofereix la universitat respon a una de les missions de la universitat, que és 'transferir coneixement per ajudar a fer persones més racionals, més responsables, lliures i competents'. Joan Masnou, vicerector de relacions internacionals i de formació contínua de la UVIC-UCC ha aprofitat l'acte per refermar el compromís i l'aposta de la institució universitària per construir un entorn educatiu integrat a tots els nivells.

Aquest curs 2016-2017, el Centre Internacional de Formació Contínua d'UManresa-FUB ha impartit màsters i postgraus d'infermeria, fisioteràpia, logopèdia, empresa i educació. En el cas del MBA que s'imparteix conjuntament amb el campus Vic de la UVic-UCC, l'han seguit 15 persones, que celebraran la seva postgraduació en un acte que es farà aquest divendres, 7 de juliol, a Vic. Tampoc seran a la postgraduació els 24 alumnes de la primera edició del Màster en Neuroeducació, ja que la formació es completarà durant el curs 2017-2018. Finalment, tampoc seran a l'acte els alumnes del Màster Universitari en Metodologia de la Simulació, que segueixen 15 alumnes que acabaran el curs el proper mes d'octubre.



Novetats per al curs 2017-2018



De la programació per al curs 2017-2018 destaca el reconegut Màster en Emergències Extrahospitalàries, del qual es celebrarà la vuitena edició i que va omplir totes les places només una setmana després d'obrir les inscripcions. L'èxit d'aquest programa ha fet que el Centre Internacional de Formació Contínua hagi optat per programar una segona edició d'aquest Màster a les Illes Balears. Dins de l'àmbit de la salut, una altra de les novetats de cara al proper curs és la inclusió d'un primer màster de l'àmbit de la podologia, un Màster en Cirurgia Podològica de l'avantpeu. Pel que fa a la formació més vinculada al sector empresarial, l'oferta estrena un primer Postgrau en Habilitats Directives (PHD).

En la línia de repetir l'experiència del MBA s'han programat quatre nous programes conjunts amb el campus Vic: un Postgrau en Atenció domiciliària integral i integrada al final de la vida, un Postgrau en Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE), un Màster en Readaptació a l'esforç i un Màster en Infermeria Integrativa i Salut Holística.

Paral·lelament, el Centre Internacional de Formació Contínua ampliarà l'oferta de cursos de curta durada dels àmbits d'especialització universitaris del campus Manresa: empresa, salut i educació.

Pel que fa al programa FUB+GRAN, també incorporarà novetats. Així, la sisena edició estrenarà una nova organització que permetrà a l'alumnat escollir diferents itineraris formatius trimestralment.



Més de 1.500 alumnes de formació continuada



A més dels alumnes de màsters i postgraus i del programa FUB+GRAN, durant el curs 2016-2017, el Centre Internacional de Formació Contínua ha impartit 88 cursos d'especialització de curta durada i in company a mida d'empreses, pels quals han passat 1.552 alumnes.