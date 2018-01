El lideratge conscient en temps complexos centrarà el congrés de Pinea3 Living Organizations

Les instal·lacions d'UManresa-FUB acolliran per segon any consecutiu el Congrés Internacional de Pinea3 Living Organizations, que aquest any duu per títol "Conscious leadership in V.U.C.A. times".

El congrés, que se celebrarà el proper divendres, 19 de gener, a la sala d'actes de la FUB2, analitzarà com ha de ser el lideratge de les organitzacions en moments de volatilitat, incertesa, complexitat i ambigüitat. Aquesta trobada, que es desenvolupa íntegrament en anglès, té com a finalitat compartir les darreres tendències, innovacions i bones pràctiques a l'entorn del funcionament de les organitzacions i s'adreça a directius d'empreses, consultors, professionals del coaching, acadèmics i investigadors interessats a debatre i posar en comú experiències, metodologies i idees per millorar i fomentar el canvi de les seves organitzacions, entenent aquestes com organitzacions vives.

L'organització va a càrrec de Pinea3 Living Organizations, un centre internacional pel Desenvolupament i Promoció del coneixement, les eines, les metodologies i les tecnologies més avançades en l'àmbit del desenvolupament del lideratge i la cultura organitzacional. El Congrés compta amb la col·laboració de TAGA consultora especialitzada en desenvolupament del lideratge, estrategia i canvi cultural a les empreses i del Campus Manresa de la UVic-UCC.

Els experts que participaran en aquesta edició són Enric Bernal, Senior Faculty Manager al Center for Creative Leadership; Joan Cos, partner i co-director de TAGA; l'experta en desenvolupament professional sostenible Tove Margrethe Dyblie; Francesca Gabetti, co-fundadora i CEO de TeamEQ; Simon Paterson, propietari a Paterson AS Ltd.; Xavier Tarré, fundador i co-director de TAGA; Erika Uffindell, directora a The Global Centre for Conscious Leadership; Gloria Atarès, Communications & Change Manager a Conduent-Xerox; i Norman Wolfe, fundador i CEO de Quantum Leaders.

El Congrés començarà a les 9.30h, a l'edifici FUB2, i està previst que es desenvolupi fins a les sis de la tarda. Les inscripcions per participar-hi s'han de fer a la pàgina web.