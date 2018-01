L'art a l'escola serà l'eix de la IX Jornada de Diàlegs Educatius

L'educació artística a les aules centrarà la IX Jornada de Diàlegs Educatius que organitzen els estudis de Grau en Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials del Campus Manresa de la UVic-UCC.

La jornada, que tindrà lloc el proper dissabte, 20 de gener, s'adreça a docents, estudiants de magisteri i persones interessades en el món de l'educació que tinguin interès a debatre, reflexionar i intercanviar experiències. La jornada, titulada "Viure l'art", inclourà dues ponències a càrrec d'experts, així com tallers de creació que comptaran amb la col·laboració d'artistes i creadors com Marc Sellarès o Santi Serratosa. Les ponències seran a càrrec de Lucía Sánchez i Roser Gómez. Coincidint amb la celebració de la Jornada, es podran visitar exposicions de Raquel Lluís Pascual, Lourdes Fisa i d'obres vinculades al projecte AMIC, que pretén precisament acostar la creació artística a les aules.

La IX Jornada de Diàlegs educatius s'inaugurarà a les 9.30h del matí a la Sala d'Actes de la Fundació Universitària del Bages amb la ponència titulada "Arte + Educación en el Sistema (Educativo), que anirà a càrrec de Lucía Sánchez. Sánchez és Doctora en Belles Arts i professora titular de dibuix en un centre públic de secundaria. Va dedicar la seva tesi doctoral a la transformació de l'avaluació a secundària i a l'ús d'estratègies per a l'alfabetització visual i l'aprenentatge de la creativitat. Forma part de l'equip educatiu Pedagogías Invisibles, és assessora en temes d'educació formal i coordina projectes de transformació integral de centres educatius. La conferència de cloenda anirà a càrrec de Roser Gómez, mestra d'Educació Infantil especialitzada en visual i plàstica, formadora de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UAB i membre del grup de treball "Amb sense. Art i Escola". La xerrada de Gómez, titulada "L'art, un camí d'anada i tornada", pretén donar eines als docents per acostar els infants al món de l'art no només com a font de coneixement, sinó també com a font d'inspiració per a les seves pròpies expressions plàstiques.

Pel que fa als tallers que s'han programat, en aquesta edició els participants podran escollir entre les activitats "Gual permanent" de Núria Matas i Anna Sala de l'Escola Cooperativa El Puig; "Crear desperts" de Marc Sellarès; "La percussió corporal com a recurs pedagògic" amb Santi Serratosa; "Artefactes poètics" amb Carme Arrufat, Raquel Arévalo i Beatriz Reyes d'Art en curs; i "Mars de plàstic", que oferiran Isabel Corral, Cristina Pérez, Victòria Carbó, Montserrat Arnau i Maria Iglesias de l'Escola Josep Maria de Sagarra.