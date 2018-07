L'Ajuntament d'Olesa guanya un litigi judicial de 25 anys per un local

El jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona ha donat la raó a l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat i declara l'obligació del fins ara titular del local ubicat a l'entresol de l'edifici ubicat al número 122 del carrer Anselm Clavé de la població a cedir-lo gratuïtament a l'Ajuntament. Lequip de govern ha qualificat de «gran triomf judicial» aquesta sentència, que farà complir un acord del 1993.

Fonts municipals explicaven ahir al vespre que «el primer acord per a la cessió d'aquest local es remunta a l'any 1980». El gener d'aquell any, el Ple de l'ajuntament d'Olesa, en el tràmit d'aprovació de les Normes Subsidiàries del Municipi, va incorporar al document el contingut d'uns pactes als quals s'havia arribat amb diferents propietaris, un dels quals establia que aquestes normes possibilitessin que a la finca del carrer Anselm Clavé, 122 es permetés una determinada alçada i que la planta baixa i la planta entresol pogués ocupar tot el solar. A canvi, la propietària es comprometia a cedir gratuïtament a l'Ajuntament, lliure de càrregues, el local de la planta entresòl.

El novembre del 1988, segons el relat dels fets que fa l'Ajuntametn, es va concedir llicència d'obres per a la construcció de l'edifici, consistent en planta baixa, planta entresol, cinc plantes pis, àtic i planta golfes. Aquesta llicència va ser objecte de diversos recursos, ja que el projecte excedia en dues les plantes permeses. El març del 1993 es van concedir les primeres llicències de primera ocupació (per a les plantes 1a i 2a) i també es va subscriure un conveni urbanístic entre la immobiliària promotora de l'edifici i l'Ajuntament d'Olesa per desenvolupar la unitat d'actuació urbanística definida per a aquesta finca al Pla General d'Ordenació Urbana, que estava en tràmit.

En l'aprovació definitiva del Pla General es recull aquest conveni urbanístic i per tant les càrregues urbanístiques que inclou, entre les quals hi ha la cessió del local a l'Ajuntament.

Un cop ja s'havien donat totes les llicències de primera ocupació, el novembre del 1994 l'Ajuntament va requerir a la propietat per formalitzar la cessió del local. En tots aquests anys, però, la propietat no va arribar a fer el tràmit.

El desembre del 2016, l'Ajuntament d'Olesa, a través d'un decret d'alcaldia, va acordar incoar expedient de requeriment i obtenció de la cessió obligatòria del local. El 24 de febrer del 2017 va aprovar un nou decret d'alcaldia en el qual desestimaven les al·legacions de la propietat i acordava declarar l'obligació de la cessió gratuïta del local a l'Ajuntament i poder procedir a la seva inscripció al Registre de la Propietat número 2 de Martorell. La propietat del local va presentar, aleshores, un recurs de reposició a l'esmentat acord, que també és desestimat, fet pel qual la propietat presenta un contenciós administratiu, que ara també ha estat desestimat pel jutge.

En aquest contenciós, la propietat al·legava, entre d'altres, que l'acord subscrit l'any 1993 amb l'Ajuntament d'Olesa ha prescrit, tot indicant que des del requeriment fet per l'Ajuntament l'any 1994 no s'havia fet cap moviment al respecte fins al 2016. Per contra, l'Ajuntament d'Olesa argumentava que l'obligació de la cessió de l'equipament deriva del planejament aprovat el 1993, i que és la propietat qui reiteradament ha incomplert les obligacions que li corresponen.

Aquesta versió de l'Ajuntament és la que ha tingut en compte el jutge, que ha desestimat aquest darrer recurs de la propietat i declara la seva obligació de cedir el local de manera gratuïta a l'Ajuntament d'Olesa. També l'obliga a fer el registre de la cessió al Registre de la propietat.

La sentència no és ferma però per a l'Ajuntament d'Olesa es tracta d'un triomf que li ha de permetre properament disposar d'un local de prop de 300 m2 en ple centre d'Olesa.