La calor fa avançar l'hora de sortida dels globus de l'European Balloon Festival d'Igualada

Cinquanta-quatre pilots provinents d'una dotzena països diferents arriben aquest dimecres a Igualada per competir a la 22ena edició de l'European Balloon Festival, el festival de globus aerostàtics més important del sud d'Europa. La competició, pròpiament, arrenca dijous al matí. La previsió d'altes temperatures ha fet que els organitzadors hagin avançat l'enlairament mitja hora. D'entre els globus més espectaculars que s'inflaran dijous al Parc Central destaquen un pirata, un ase, un lleó, una bombona de gas i un globus en forma de gos, el "Dog" que just acaba de fabricar l'empresa igualadina Ultramagic per encàrrec d'una empresa holandesa i que al vol inaugural s'enlairarà per primera vegada, fet que atrau l'interès de nombrosos mitjans de comunicació d'arreu del país que ja han confirmat la seva presència a Igualada.

Fruit de les previsions meteorològiques, que pronostiquen una setmana especialment calorosa, l'organització ha comunicat que els vols matinals s'han avançat mitja hora; l'hora oficial d'enlairament dels globus no és a les 7h del matí sinó a 2/4 de 7, de manera que quan el sol comenci a escalfar i això provoqui corrents d'aire els globus ja hagin pogut completar el vol i aterrar sense problemes. Aquest avançament no afecta el vol de ciutat de divendres, amb globus que sortiran des de la Plaça de Cal Font i la Plaça de l'Ajuntament a partir de les set.

Dijous, divendres i dissabte hi haurà vols de competició matí i tarda, i diumenge es farà un únic vol matinal de cloenda. El camp de vol estarà situat al Parc Central de l'Avinguda Catalunya d'Igualada, que divendres serà també punt de trobada d'un nombrós públic familiar gràcies a la festa infantil "Dibuixa el teu parc" amb l'actuació de l'Àlex i el Pau del Club Super3 i al grup musical Macedònia. A més dels diferents vols de competició, el Festival comptarà també amb un dels seus plats forts tradicionals: l'encesa nocturna de globus Night Glow Piromusical, que es tancarà amb un concert de SAU30 i Buhos, dins del festival Anòlia. Es reedita també el projecte experimental Iglús de Vent, que tornarà a omplir el centre d'Igualada amb activitats culturals i lúdiques d'entitats igualadines dins de teles de globus reciclades.

Un festival solidari amb MPS, 15 anys de suport als infants malalts

El festival d'enguany fa costat a l'Associació de les Mucopolisacaridosis i síndromes relacionades (MPS), una entitat sense ànim de lucre de suport als infants que pateixen malalties minoritàries i que celebra 15 anys d'existència. El divendres dia 13 MPS organitza la seva Gala benèfica "Desitjos en l'aire" al recinte modernista de l'Escorxador d'Igualada i comptarà amb un iglú de vent i diverses referències al festival de globus.

European Balloon Festival

L'European Balloon Festival està impulsat per l'Ajuntament d'Igualada i l'empresa fabricant de globus Ultramagic, amb el suport de les empreses de vol Globus Kon-Tiki i Camins de Vent i el patrocini de Vitogas. Es tracta d'una oportunitat única a l'Estat espanyol de presenciar un vol simultani de globus aerostàtics i també de volar en un dels equips participants com a passatger.