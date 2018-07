La plaça Gran de Calaf acull el dia 21 la quarta edició del Tasta la plaça

El Tasta la plaça!!! de Calaf arriba a la seva quarta edició amb una proposta consolidada que combina la gastronomia de l'Alta Segarra amb la música en directe i el patrimoni.

Aquesta edició tindrà lloc el 21 de juliol a partir de les 9 del vespre i es realitzarà a la plaça Gran de Calaf que es convertirà en el centre d'un seguit d'activitats que faran que es barregin olors i gustos amb música i bon ambient.

Una quinzena de comerços oferiran les seves propostes gastronòmiques i el músic Albert Gàmez serà l'encarregat d'ambientar-ho amb les seves cançons.

Com a novetat d'aquest any, el Tasta la plaça!!! es dedicarà a l'escriptor Manuel de Pedrolo, en el marc dels actes d'homenatge de l'Any Pedrolo. En aquest sentit, hi haurà una exposició de la seva obra, es faran lectures de textos de l'escriptor i es realitzarà un retrat en directe a càrrec de l'artista calafina Marisol Franco. La pintura se sortejarà al final de la vetllada entre el públic assistent a través dels tiquets que hagin adquirit.

D'altra banda, com que les activitats es faran a la plaça més emblemàtica de Calaf, on recentment s'ha inaugurat el projecte de les antigues botigues museu, aquestes tindran els seus aparadors oberts perquè la gent pugui gaudir veient com eren aquests comerços i fer-se una idea de com havia estat la plaça que va acollir durant anys l'element que ha fet més popular la població, el mercat de Calaf. A més, la plaça recuperarà la vida amb la instal·lació d'un bon nombre de tendals de teles de colors.