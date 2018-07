La nit de tastets a la plaça Gran de Calaf es consolida amb 500 assistents i 2.000 serveis

Més de mig miler de persones i més de 2.000 tastos. La mostra «Tasta la plaça!!!» que es fa a Calaf és un èxit de convocatòria. I enguany, amb l'atractiu afegit de veure una plaça amb aparadors reoberts, els de les antigues botigues. El «Tasta la plaça!!!» va tenir lloc dissabte passat a la nit, a la plaça Gran del municipi. Era el quart any que se celebrava, i els organitzadors consideren que la proposta ja està consolidada. Hi van participat deu establiments de la població.

La iniciativa combina gastronomia de l'Alta Segarra amb la música en directe i la visita al patrimoni. En aquesta edició, hi van col·laborar una desena d'establiments entre restaurants, bars, productors o cellers com: Formatges de Veciana; Restaurant la Cuina del Mercat; Kan Kassoles; El Cafè del Casal; El Rebost de l'Ànima; Restaurant Pizzeria La COPPE; L'Olivera, Braseria Restaurant; Celler Comalats i La Senalla.

A partir dels vals servits al llarg de la nit, es calcula que hi van assistir mig miler de persones i es van consumir uns 2.000 tastos. El funcionament del tast era que cada persona havia d'adquirir un val amb 8 pessetes per un valor de 10 euros. Cada restaurador oferia tres opcions de tastos que podien ser plats freds, calents o postres per un valor d'entre 1, 2, 3 i 4 pessetes cada un, que la persona havia d'escollir i bescanviar.

A banda de la proposta gastronòmica, la cultura també va tenir un paper important en aquesta edició. Amb motiu del centenari del naixement de Manuel de Pedrolo, Calaf va voler col·laborar amb els actes d'homenatge de l'Any de Pedrolo realitzant lectures dels seus textos a través de la col·laboració de diferents rapsodes voluntaris de Calaf com l'alcalde, Jordi Badia, o Josep Maria Solà, Montserrat Mestres, Teresa Maria Bujons i Marisa Sugrañes. A més, l'artista Marisol Franco va realitzar una il·lustració en directe de Pedrolo que després es va sortejar.