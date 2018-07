L'igualadí Joan Gómez és el nou director general de Recerca del Govern

Joan Gómez (Igualada, 1960) és doctor en Filologia Clàssica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), però és un gran coneixedor del món universitari: és professor titular de Filologia Llatina a la Universitat de Barcelona (UB) i catedràtic de Literatura Llatina a la UAB des de 2002. Ha dirigit l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) des de l'octubre del 2013 fins al juliol del 2018.

Ha estat catedràtic de l'IES Torras i Bages (1983-1986). Ha fet estades de recerca pre i postdoctorals a Alemanya, Itàlia i Bèlgica. Ha liderat més d'una trentena de projectes nacionals i internacionals i és autor d'una bibliografia de quasi 300 referències sobre codicologia llatina i manuscrits de còmput, literatura i epigrafia llatines, gastronomia romana, història de les idees i història i antropologia del vi a l'antiguitat.

Ha estat degà de la facultat de Filosofia i Lletres i, també a la UAB, vicerector de Doctorat i Formació Continuada, vicerector d'Investigació i vicerector de Política Econòmica i Planificació. També ha estat vicepresident del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, membre fundador de la Comisión de Apelaciones d'ANECA i membre del plenari de la CNEAI.

És secretari de l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca (ACER) i, com a membre de la seva junta directiva, integrant del Patronat i de la Comissió Delegada de la Institució CERCA. També és membre del grup de treball de la Plataforma Coneixement, Territori, Innovació (CTI) i de la redacció de l'Agenda per a la innovació i la competitivitat de Catalunya 2015-2020. Des del seu inici, és vocal de la Comissió d'Apel·lacions de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Ha rebut la primera Distinció per a la Promoció de la Recerca Universitària de la Generalitat de Catalunya, l'any 2000.

Amb la incorporació de Gómez a la direcció general s'incrementa la presència d'igualadins en llocs de màxima responsabilitat de les institucions catalanes: Àngels Chacón i Alba Vergés, conselleres, Marc Castells, president de la Diputació de Barcelona, i ara Gómez a la direcció general de Recerca.