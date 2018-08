Vilanova estrenarà una zona de barbacoes al Parc Fluvial

Vilanova del Camí estrenarà aquest dijous la nova zona lúdica i de barbacoes del Parc Fluvial. L'espai de lleure disposarà de 12 barbacoes i fins a una vintena de taules de pícnic. Les obres comprenen l'arranjament del terreny, on també s'han plantat diferents arbres i s'hi ha instal·lat un petit quiosc des d'on es gestionarà el servei. Per fer les reserves de les barbacoes es pot trucar al telèfon 642 66 00 83.

L'Ajuntament també ha redactat unes senzilles normes d'ús que descriuen la zona, el material que hi ha i les capacitats però també detalla com s'ha de fer la reserva i les seves condicions. Quan es faci una reserva, per exemple, s'haurà d'especificar el nombre de persones que hi participen i s'haurà de nomenar un responsable, que cal que sigui major d'edat a qui s'assignarà una barbacoa i les corresponents taules i se li especificarà l'horari d'ús.

El mateix dia de la utilització del servei, la persona que hagi fet la reserva s'haurà d'inscriure al llibre de registre que trobarà a la caseta de fusta. Com a normes d'ús, també s'especifica que, en finalitzar el torn, s'han de retirar les deixalles i deixar net el recinte.