Esparreguera lidera el rànquing d'operacions de compravenda de pisos

La compravenda d'habitatge a Esparreguera durant el primer trimestre del 2018 va augmentar el 27 %, mentre que a tota la comarca ho ha fet en el 6,6 %. Si es té en compte el període sencer d'un any, des d'abril del 2017 al març del 2018, l'increment és del 16,8 %, amb un total de 243 transaccions realitzades durant els darrers 12 mesos enfront a les 208 del període anterior. Les dades van quedar recollides en el Fòrum Empresarial.

Javier Baratech, president de la Comissió d'Indicadors Econòmics del Fòrum Empresarial del Baix Llobregat, ha dit que «les dades són bones, però hem de tenir en compte que partim de xifres molt baixes. Pensem que el 2011, que va ser el pitjor any del segle, només es varen fer 94 operacions».

Segons el Fòrum Empresarial, a tot el Baix Llobregat ha augmentat la compravenda d'habitatges el 6,6 % el primer trimestre del 2018 respecte del mateix període del 2017. Però el comportament territorial no és uniforme: des les 30 poblacions de la comarca del Baix Llobregat, a tretze es produeix una disminució. En el cas d'Esparreguera, es tracta d'una de les viles que creixen, encara que altres com la Palma de Cervelló, Begues o Sant Just Desvern se situen molt per sobre.

Quant a l'edificació nova, el Baix Llobregat ha assolit la fita de 2.840 habitatges iniciats durant el 2017, i això ha implicat una recuperació molt important, tot i que suposa només un terç del que es construïa, per exemple, el 2006. A Esparreguera, el Fòrum xifra en una vintena les obres que hi ha actualment en marxa, molt lluny de les 200 del moments més àlgids del boom de la construcció, durant la dècada passada. «La població no augmenta, sinó al contrari; i el nombre de persones ocupades està estancat. Tot això provoca que pràcticament no hi hagi demanda d'habitatge nou. És difícil que tornem a veure les taxes del boom econòmic, perquè encara s'està absorbint el que es va construir en aquell moment», segons Javier Baratech.