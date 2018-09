Òdena cuina 1.500 quilos de cargols vinyala a la fira que celebra diumenge

La Fira de la Vinyala d'Òdena cuinarà més de 1.500 quilos de cargols vinyala. Els actes centrals tindran lloc demà, diumenge. Els organitzadors esperen que hi hagi alguns milers de persones que visitin la mostra.

La fira ofereix, entre altres activitats, la degustació gastronòmica de plats cuinats per diferents restaurants. Els cargols es podran tastar a la plaça Major a partir de les 10 del matí. A part d'aquests tastets, també hi haurà vinyales cuinades per endur-se a casa. I, a més a més, la Confraria de la Vi-nyala, organitzadora de la festa, i el cuiner Josep Vivancos cuinaran grans paelles de vinyales.

En una vela al recinte de la fira també tindrà lloc la xerrada «Economia social i solidària i arrelament dels productes locals». Serà a les 12.30 h i l'activitat és oberta a tothom.

La Fira de la Vinyala coincideix amb la Festa de la Verema. A les 11 del matí, al Parc de la Font, els assistents a la demostració de la verema podran tastar el most resultant del procés. I al voltant hi haurà una mostra de productes i artesania alimentària de l'Anoia.