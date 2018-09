El PdCAT es queda sol aprovant els darrers pressupostos d'Igualada

El govern amb majoria absoluta del PDeCAT a Igualada ha aprovat aquest dimarts uns pressupostos per a la recta final de mandat que l'oposició ha criticat argumentant que estan pensats per a les properes eleccions municipals el 26 de maig del 2019. N'han retret sobretot les mancances que consideren que hi ha d'un IBI que ha pujat prop del 20% els darrers 7 anys, per la nul·la presència de cap partida del POUM i perquè, diuen, no hi ha cap proposta d'acció per incidir en el parc immobiliari del pis de lloguer. Tot plegat ha fet que els darrers pressupostos del mandat s'hagin aprovat gràcies als vots de l'equip municipal del PdCAT i en contra de la resta de forces del consistori, ERC, PSC, CUP, Assemblea Decidim Igualada i PP.

Aquest pressupost preveuen 57'4 milions d'euros pel que fa a l'Ajuntament, 59'5 milions d'euros incloent-hi també les empreses municipals i organismes autònoms i, a més, 10'4 milions d'euros pel que fa al Consorci Sociosanitari d'Igualada. En l'exposició de la proposta, la regidora d'Hisenda, Montse Duch, ha destacat que "es preveu un important esforç inversor de 8'4 milions d'euros" per a la millora de diferents equipaments esportius, cívics, culturals i educatius, de l'entorn i la via pública als barris de la ciutat o del polígon industrial, entre altres.

Ha recordat també que "en l'àmbit fiscal, hem plantejat el descens en 5 punts del tipus impositiu de l'IBI, del 0,90 al 0,85, fet que implicarà a la pràctica una rebaixa d'un 1% de mitjana en els rebuts per aquest impost l'any 2019". Pel que fa a la previsió de tancament de deute consolidat, Duch ha avançat que "esperem acabar l'any 2019 amb un deute viu de 37'9 milions d'euros, fet que representarà un 68,1% de deute sobre els ingressos corrents liquidats".

Pel que fa a les taxes, s'incrementaran un 2,9% equivalent a l'IPC interanual entre el juliol de 2017 i el juny de 2018. I, pel que fa a la resta d'impostos de competència municipal –l'Impost de l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)– no es preveu cap increment de tipus. En aquest darrer impost, però, s'introduirà una nova bonificació del 75% per vehicles ECO o amb emissions zero i una exempció del 100% durant un període d'estacionament d'una hora i mitja a les zones blaves de la ciutat.

L'alcalde Marc Castells ha argumentat la impossibilitat de rebaixar l'IBI durant els anys de mandat en coalició amb ERC, ha destacat l'esforç de govern per aconseguir «els millors pressupostos de la darrera dècada» i ha anunciat que Igualada rebrà una partida de la Generalitat per poder dotar el parc immobiliari públic amb una vintena de pisos «que tindran un cost zero per als ciutadans igualadins». Un anunci que Enric Conill, cap de llista de d'ERC per a les properes eleccions municipals ha posat en dubte. A la vegada, assenyalava que l'increment de l'IBI dels darrers governs del PdCAT han situat Igualada com a ciutat catalana mitjana amb aquest impost més alt. Enric Conill ha destacat també la manca de model de ciutat.

El candidat a l'alcaldia del PSC Jordi Riba ha compartit aquest darrer punt, ha subratllat la manca d'utilitat de la Promotora Igualadina Municipal d'Habitatges (PIMA) per a fer front a l'increment del preu de lloguer a la capital anoienca i ha incidit en el fet que aquests pressupostos suposaran una pèrdua en els ingressos d'1,2 milions d'euros a les arques municipals.

Albert Mateu, de la CUP, ha celebrat les inversions pressupostades en matèria d'infraestructures educatives, també ha acusat el govern municipal de no encarar la problemàtica dels pisos de lloguer, ha posat sobre la taula l'absència en el pressupost del procés de municipalització de l'aigua i s'ha mostrat sorprès del silenci de totes les forces polítiques en relació a la permanència de Montbus com a empresa gestora del transport públic interurbà.

El regidor d'Assemblea Decidim Igualada Dario Castañé ha titllat els pressupostos de «pantalla de fum», ha dubtat d'una preocupació real en el sector de l'habitatge, centrant-se en una gestió pública de residències i pisos de lloguer i ha criticat el model de mobilitat de l'equip de govern, el qual segons el partit municipal «fomentar un model de mobilitat urbana individual amb el cotxe elèctric», i lamenta «no haver invertit amb ICAEN la instal·lació d'una estació de recàrrega elèctrica».

Finalment, el regidor pel PP Joan Agramunt ha assenyalat la timidesa del govern sobre el mercat immobiliari ha valorat positivament els avenços relacionats amb el 4D Health, el campus universitari i el futur hospital universitari.