Esparreguera renova la gespa del camp de futbol i prescindeix del cautxú

L'Ajuntament canviarà la gespa del camp de futbol d'Esparreguera i prescindirà del cautxú reciclat, perquè considera que «hi ha una ombra de dubte» sobre si aquest material és el responsable de determinats problemes de salut. Els estudis sobre els suposats efectes no són concloents, però el consistori vol aprofitar el fet que la gespa s'ha de canviar per apostar per un nou sistema que no generi dubtes. L'expedient està actualment en fase de licitació del projecte, segons han explicat a través del web municipal.

A Espanya s'estima que, dels 7.000 camps de futbol censats a tot l'Estat, més de la meitat són de gespa artificial, molts d'ells instal·lats en els darrers anys per la facilitat de col·locació i manteniment. El regidor d'Equipaments Esportius i Esports, i Promoció de la Salut de l'Ajuntament d'Esparreguera, Toni Molar, ha explicat a través de la mateixa informació que «el canvi de la gespa artificial del camp de futbol només es podrà fer en un període en què no hi hagi activitat de les diverses entitats a la instal·lació, per tant és previst fer-ho el mes d'agost».

La polèmica per la presència de cautxú a la gespa ja havia aparegut en època de l'alcalde Xavier Sitjà. Ara, el govern municipal ha destinat 200.000 euros a fer aquest canvi i també algunes novetats, com ara adequar l'espai verd perquè tambe s'hi pugui jugar a rugbi, un esport que guanya practicants.

L'Ajuntament ja fa uns mesos que va avançar que faria obres en instal·lacions esportives per un valor de 300.000 euros. A l'actuació al terreny de joc del futbol s'afegiran les que també durà a terme a en el projecte d'ampliació del pavelló municipal del Castell. Aquí s'hi farà una sala annexa.

El regidor Toni Molar ha confirmat aquesta setmana a la Ràdio Municipal que s'ha rebut un avantprojecte i que s'espera que en els propers dies ja estigui llest el projecte. Malgrat tot, l'obra, però, no començaria durant aquest mandat. Un cop l'Ajuntament tingui el projecte definitiu es presentarà a les entitats esportives, que podran introduir-hi canvis abans de passar el projecte definitiu a la fase de licitació.

Aquesta sala annexa del pavelló del Castell tindrà un caràcter polivalent, permetrà reestructurar els horaris i els usos de la instal·lació, i atendrà peticions com la del Club Gimnàstica Esparreguera, que sol·licita més espai.