El govern reforma la comunicació de l'Ajuntament i millora categories laborals a l'emissora municipal

El moment més tens de la sessió plenària es va viure amb el debat per a l'aprovació de la relació de llocs de treball del personal de la corporació per al 2019, a la qual van votar en contra ERC, PSC, PDeCAT-Demòcrates i Movem Olesa en desacord principalment amb l'estructura del departament de Mitjans de Comunicació i en considerar que l'Equip de Govern del Bloc Olesà els havia «pres el pèl» en donar-los una informació a la comissió informativa prèvia al ple que van assegurar que era diferent de la que estaven rebent en sessió plenària. El lloc de treball de Responsable de Comunicació Institucional ha passat d'estar integrat en el Gabinet d'Alcaldia a incorporar-se al departament de Mitjans de Comunicació, on s'ha creat un nou àmbit específic de Comunicació. També es crea un responsable de Comunicació Institucional i es crea l'àmbit de l'emissora municipal. I s'ha adequat el lloc de cap de departament de Mitjans de Comunicació, que passa de C1 a A1.