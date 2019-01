Les sortides per conèixer l'entorn d'Olesa han tingut 700 participants

Més de 700 persones van participar durant el 2018 en les sortides guiades de cap de setmana organitzades pel departament de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olesa, segons les dades que ha fet pública la mateixa corporació. En total, durant el 2018 es van fer 39 sortides, que van tenir una assistència de 721 persones, que van poder gaudir d'excursions de temàtica diversa com ara sortides de descoberta de l'entorn natural, de conscienciació ambiental, lúdiques i d'aventura. I també d'altres que ja s'han establert com a activitats habituals d'aquesta programa, com ara l'observació de la pluja d'estels fugaços que es fa a l'agost o bé la marxa a peu al monestir de Montserrat per commemorar el Dia Internacional de les Muntanyes.

L'any 2015 el departament de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olesa va iniciar un programa per donar a conèixer l'entorn natural local a través de dos eixos: l'organització d'excursions temàtiques i específiques (sortides guiades de cap de setmana, caminades setmanals i saludables dins el projecte «Fem Salut, Olesa!» i sortides inclusives amb la cadira Joëlette) i la participació en campanyes mediambientals.

Des del 2015, s'han fet més de 150 excursions guiades per l'entorn natural i de diferent temàtica, amb una participació total acumulada de més de 4.000 inscripcions i una mitjana de 28 persones per cada activitat. Segons Joan Soler, regidor de Medi Ambient, aquestes xifres fan que «la valoració sigui molt positiva».

El departament de Medi Ambient també promou la recuperació d'activitats tradicionals que amb el pas del temps s'havien deixat de fer i que tornen a tenir molt bona acceptació, com ara l'excursió a l'ermita de Sant Jaume al mes de juliol per revifar l'aplec per la festivitat de Sant Jaume, o bé l'excursió fins a la Puda de Montser-rat el Divendres Sant, per anar a buscar farigola. El programa de coneixement de l'entorn es vol ampliar. El departament també coordina i dirigeix les caminades saludables dels dimarts i dijous.