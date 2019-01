Veïns de Vilanova reclamen que hi hagi el servei de pediatria complet

Representants de les associacions de veïns del barri La Pau i La Lluna de Vilanova del Camí han reclamat a l'Ajuntament de la població que faci les corresponents peticions al departament de Salut

de recuperació dels professionals necessaris per atendre la població infantil. Vilanova té un episodi agut d'un problema generalitzat del sistema sanitari en què hi ha manca de professionals de pediatria. N'hi ha per manca de professionals formats en aquesta especialitat, perquè els que hi ha prefereixen anar a hospitals i centres de Barcelona i perquè hi ha hagut en els darrers anys un relleu de metges pediatres que per edat han entrat en el període de jubilació.

Dimecres passat, els veïns es van reunir amb l'alcaldessa, Noemí Trucharte (PSC), i les regidores de Salut, Sílvia Cáceres (PSC), i de Cultura, Imma González (Decide), per tractar el que consideren una insuficiència greu del servei de pediatria.

L'alcaldessa va explicar als veïns que, justament dilluns passat, el ple va aprovar per unanimitat una moció per exigir a la Generalitat i al Servei Català de la Salut que prioritzi i reforci amb els mitjans necessaris el servei de pediatria amb una adequació i redimensionament de la plantilla d'acord amb les necessitats de la població de 0 a 14 anys del municipi.

Noemí Trucharte ha explicat que l'acord de ple es farà arribar a la Generalitat aquesta mateixa setmana i espera que el Govern català proposi una solució al tema de manera ràpida i efectiva. Trucharte assegura, segons una nota oficial de l'Ajuntament, que «la precarietat en el servei de pediatria està afectant el bon servei del CAP vilanoví i això té conseqüències més enllà dels infants del nostre municipi ja que està afectant la població en general».

L'alcaldessa també ha explicat que es tornarà a reunir amb les associacions de veïns de La Pau i La Lluna en el termini de 15 dies per valorar les possibles accions a seguir, entre elles la possible convocatòria d'una assemblea veïnal. «Tot dependrà, entre altres coses, diu l'alcaldessa, de la resposta del Servei Català de la Salut».

Així mateix Trucharte també ha explicat que està en contacte amb un grup de mares que estan recollint signatures i fan recerca d'informació sobre el servei de pediatria que es presta en altres poblacions de la comarca.

Assegura l'alcaldessa que «cal treballar plegats per aconseguir un servei pediàtric en condicions i d'acord amb les necessitats de la població infantil de Vilanova», però també demana a la població que tingui paciència i que eviti conflictes amb el personal del CAP.