Els infants juguen amb la tecnologia

Unes 200 famílies van assistir als tallers i activitats organitzats en el marc de la 3a edició del Tast-Tech d'Igualada, on nens i nenes a partir de 3 anys van participar en les diferents propostes que professors, tutors i professionals del sector TIC els van preparar. La cita té lloc d'octubre a gener per adequar-se al calendari escolar i perquè els centres puguin mostrar treballs ja fets durant el primer trimestre. La jornada també va incloure la xerrada «Instròniks, Makers a l'aula», a càrrec del navassenc Marc Sibila. Tots els actes van tenir lloc al Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia.

En els tallers, nens i nenes van aprendre a programar, construir robots, dirigir-los amb una tauleta -gràcies a una app- i també, amb l'ajuda d'un ordinador, van programar plaques Arduino -hardware lliure- per aprendre a canalitzar l'electricitat a través de les diferents resistències de la placa per encendre i apagar uns leds.

Mostra de propostes més complexes va ser l'exposició d'alumnes d'ESO i batxillerat, que van presentar projectes de classe i treballs finals: un circuit de semàfors per regular el trànsit, una impressora 3D o la programació de sensors per aixecar i abaixar tanques del pas a nivell d'una maqueta, entre molts altres.

Els centres educatius participants van ser l'Institut Pla de les Moreres, l'Institut Milà i Fontanals, l'Institut de Montbui, l'Institut Badia i Margarit, la Fundació Escola Mowgli, l'Ateneu Igualadí, l'Escola Àuria, el Col·legi Monalco, l'Escola Pia i l'Escola Castell d'Òdena, que va mostrar un taller de ràdio on posaven música, nar-raven la crònica del matí i feien entrevistes.

Dues de les empreses que van muntar tallers infantils van ser Ments Creatives i Inquiet. La proposta de la primera va ser doble. D'una banda, la construcció d'un robot amb peces Lego al qual van afegir un motor controlat per una app. De l'altra, els nens i nenes van poder aprendre a programar amb llenguatges informàtics -scratch i java-, i encendre i apagar leds connectats a una placa Arduino, segons va explicar a Regió7 el responsable, Marc Paré.

Inquiet va oferir tallers, des de programar petits robots per jugar al tres en ratlla fins a dominar comportaments més complexos, com la programació del moviment d'una pinça, per emular el moviment de la mà. Alguns tallers combinaven la mecànica i la plàstica: creació d'un cavallet de fusta que es desplaçava per vibració, observació del comportament dels camps magnètics dels imants, llançament d'un coet aprofitant l'aire d'una ampolla buida i observació de la llum amb un calidoscopi. I per als més petits, la pràctica amb la joguina Cubetto, una caixa de fusta amb rodes que es movia d'acord amb el que se li indicava des d'un comandament a distància. Segons Janina Rojas, responsable d'Inquiet, permetia als més petits «tenir un primer contacte amb la programació i el pensament lògic».

El Centre de Recursos Pedagògics (CPR) de l'Anoia també va proposar diversos tallers. Dos de programació amb les joguines Bee-Bot i Pro-Bot, on una abella i un cotxe, respectivament, es movien segons les ordres que a través d'un teclat es gravaven a la memòria, fins a un de tast d'apps pedagògiques o un room escape on els participants havien de resoldre combinacions de cadenats per obrir cofres i resoldre el joc. Els responsables del CRP Anoia són Joan Ramon, Dani Beltran, Carme Plassa i Mireia Rivera, coorganitzadors de l'acte, juntament amb Inquiet i Ticanoia.