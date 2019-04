Calaf s'omple avui de propostes ecològiques i energies renovables

L'Ecofira de Calaf, dedicada al producte ecològic i al consum responsable de la comarca de l'Anoia i de l'Alta Segarra, celebra avui la seva quarta edició amb una oferta molt variada, en què els visitants podran trobar estands de diferents sectors com les energies renovables, la bioconstrucció, el reciclatge, la salut ambiental, l'artesania i un llarg etcètera de propostes vinculades a l'ecologisme, el medi ambient i la sostenibilitat.

Enguany, destaca el concessionari Servisimó, que presentarà l'Audi E-Tron, un vehicle 100% elèctric. L'eix temàtic de la fira és el Residu Zero i, per això, aquest any inclourà propostes que fomenten el repte de disminuir progressivament la generació de deixalles fins a reincorporar totes les matèries al cicle productiu o als sistemes naturals, com una xerrada amb el títol «L'estil de vida Residu Zero» o un taller per crear una esponja vegetal a càrrec d'Ester Peñarrubia. En aquest sentit, també hi haurà expositors com les bitsy bags, unes bosses reutilitzables i sostenibles com a alternativa al plàstic; Biopompas, una empresa de venda de productes de neteja i cosmètica a granel, entre d'altres. D'entre els més de quaranta projectes d'arreu de Catalunya que hi seran com a expositors, també es faran diferents activitats paral·leles com demostracions, tallers, ponències i degustacions. La fira serà oberta de 10 a 4, però fins a les 5 de la tarda també es podrà gaudir de l'espai ecogastronòmic, per menjar i beure productes ecològics i naturals. Enguany, es tornarà a fer un concurs de fotografies a través de la plataforma Instagram. S'hi podrà concursar amb les etiquetes #concursecofira19 #ecofiracalaf i #calaf_vilaverda.