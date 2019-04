Santa Margarida de Montbui implica 25 comerços a la Passarel·la

Un total de 25 establiments comercials de Montbui participaran el proper dimecres 1 de maig a la Passarel·la del Comerç, certamen que té el suport i l'impuls conjunt de la Unió d'Establiments de Montbui (UEM), Montbui Comerç i l'Ajuntament montbuienc, i que serà una de les primeres activitats de la Fira de la Multicultura i el Comerç.

Enguany es repetirà el format de l'edició del 2018 i, per tant, es duran a terme dues desfilades, a la Sala Auditori Mont-Àgora. Aquesta sala estarà habilitada per a l'ocasió sense les habituals grades retràctils, per poder augmentar la capacitat. La primera començarà a dos quarts de cinc de la tarda, i la segona a dos quarts de vuit del vespre.

L'Ajuntament de Montbui ha donat a conèixer la llista de comerços implicats en aquesta Passarel·la del Comerç: Esports Garcia, Consum Charter, Diverevent, Reparació d'automòbils Bòria, Llucià Joiers, Cal Pepe, Gonzalo, Perruqueria Lely, Seymar, Valls Òptics, Montse Balada, Finques Montbui, Perruqueria Petty Look, Therana, CTM Teràpies Montbui, Sweet In, Grup 2, Bar La Bellota, Perruqueria Alnoi, El Coixí, Pesca Salada, Autoreparacions Agustín, El Racó de la Judit, Montfruit i Peixos Dueñas.