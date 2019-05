La UEA presenta els seus premis anuals com un gran networking de l'empresariat de l'Anoia

La Unió Empresarial de l'Anoia ha presentat aquest dimarts la XIX edició de la Nit Empresarial UEA. Una nit que es fa gran justament per la participació que té. Més de 400 empresaris de la comarca hi faran cap,. Els organitzadors ho veuen com una gran oportunitat per a fer un networking a nivell de comarca. En el decurs de la Nit Empresarial s'atorguen els premis del mateix nom, dedicats a destacar l'esforç dels empresaris. La festa tindrà lloc el 20 de juny, al pavelló de les Comes.

Amb el lema "Tu ets la Unió", l'entitat empresarial vol reconèixer la tasca diària dels empresaris, segons han explicat els seus portaveus, però sobretot, i segons el president de la UEA, Joan Domènech, "volem agrair la implicació i confiança que dipositen els socis amb nosaltres, ja que ells són la nostra raó de ser", i amb la unió de tots "fem de l'Anoia un territori amb talent, coneixement, competitiu, industrial, dinàmic, i pròsper". Un lema que queda plasmat gràficament amb la imatge d'un mosquetó d'escalada com a element d'unió de diversos tipus de cordes, una metàfora de la varietat d'empreses, persones i sectors empresarials de la comarca.



Clara aposta pel networking



La Nit Empresarial de l'Anoia és un esdeveniment que cada vegada té més prestigi i més ressò, per l'alta participació i per ser un bon escenari per al networking. En aquest sentit, Domènech ha afirmat que "en aquesta edició des de la UEA fem una clara aposta per reforçar les relacions laborals, aconseguir nous contactes i fer xarxa, oferint dos moments al llarg de la vetllada: un primer, a l'inici, amb l'aperitiu de benvinguda, i un segon, al final, amb la copa chill out".

També, per fomentar el networking, hi haurà una aplicació mòbil que tots els assistents a la Nit Empresarial UEA podran descarregar-se i instal·lar-se al seu dispositiu (iOS i Android). Una aplicació per conèixer qui acudeix a l'acte "i així cultivar relacions empresarials", segons que ha explicat el president de l'entitat.



Agnès Busquets presentarà l'acte central



Des de l'entitat s'espera congregar al voltant de quatre-cents empresaris i directius d'arreu de l'Anoia i comarques veïnes, en una nit que s'espera que sigui "molt distesa, fresca, animada, i al llarg de la qual hi haurà algunes sorpreses". La conductora serà l'actriu Agnès Busquets, actualment col·laboradora en diversos projectes de la productora Minoria Absoluta, entre els quals destaquen el Polònia i Crackòvia.

En el transcurs de la Nit Empresarial tindrà lloc l'entrega dels Premis UEA, uns reconeixements per distingir aquelles iniciatives empresarials que hagin destacat durant l'any 2018 i que alhora estimulen la millora de la competitivitat i de la qualitat de les empreses de la comarca. Les categories premiades seran: Premi a la Trajectòria Empresarial, Premi a la Capacitat Emprenedora, Premi a l'Empresa Innovadora, Premi al Compromís Social de l'Empresa, i Premi a la Millor Estratègia de Comunicació Empresarial, aquest últim amb la col·laboració del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Els premiats rebran el guardó de la UEA, aquest any amb un nou disseny, elaborat amb ferro per l'empresa Trevi Tallers Mecànics.

Com a novetat destacada, i amb l'objectiu de guanyar prestigi i donar un valor afegit als Premis UEA, el jurat estarà format per 8 personalitats de diferents sectors d'activitat, amb coneixement del teixit empresarial del territori i amb capacitat tècnica per valorar els aspectes de les categories establertes.