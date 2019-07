Sant Martí de Tous rep 3.500 persones pel 10è Festival de Llegendes de Catalunya

La 10a edició del Festival de Llegendes de Catalunya, el FesLleCat, s'ha acomiadat aquest diumenge al migdia després d'haver rebut unes 3.500 persones durant tot el cap de setmana. Gairebé totes les activitats programades han omplert els aforaments, amb una afluència destacada de gent a l'Apagada de Misteri, l'activitat principal del festival celebrada dissabte a la nit. Sant Martí de Tous (Anoia) ha acollit un any més aquest festival nascut el 2010 per recuperar i difondre "històries i llegendes dels Països Catalans". Enguany la cita ha comptat amb la complicitat dels actors Clara Segura i Josep Julien, i ha estat la darrera del seu històric director, Sergi Vallès, que cedeix el seu lloc a la companyia establerta al municipi Teatre Nu.

L'activitat principal d'aquest esdeveniment és l'Apagada de Misteri, a l'interior del castell de Sant Martí de Tous. El públic apaga l'enllumenat públic durant la nit del dissabte i s'il·lumina tot el nucli antic amb més de 6.000 espelmes que marquen un recorregut de llegendes misterioses.

La visita de 1.300 persones a l'Apagada de Misteri, va obligar a l'organització a obrir passis més tard de dos quarts d'una de la matinada. La llegenda final que va interpretar l'actriu Clara Segura, i que va tenir lloc al pati del castell de Tous, va tenir molt bona acollida. Segura va interpretar la mare de la Panna, el personatge de llegenda més sanguinari de la població.

Aquest diumenge al matí, l'assistència de públic s'ha fet notar també en totes les activitats programades, com per exemple l'espectacle 'Relats entre pinzells', de Josep Julien i el pintor Toni Ortiz, així com també la celebració dels 10 anys del FesLleCat en què el públic i l'organització han bufat les espelmes del pastís gegant.

L'encara director de la fira, Sergi Vallès, s'ha acomiadat donant el relleu a la nova direcció per part del Teatre Nu, la companyia teatral resident a Sant Martí de Tous, que assumeix el lideratge del FesLleCat en endavant.