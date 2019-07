Les caminades saludables d'Olesa de Montserrat apleguen 1.600 persones

Més de 1.600 persones han participat en les caminades incloses en la darrera edició del programa Fem Salut, Olesa!, que s'organitza des dels departaments de Medi Ambient i Salut Pública de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. La mitjana d'assistència a cada sortida ha estat de 25 persones i s'han acumulat fins a 500 km de recor-regut durant tot el curs, segons ha destacat el coordinador de les sortides, Joan Soler.

El projecte Fem Salut, Olesa! té com a objectius promoure l'activitat física en l'entorn urbà i natural del municipi, així com transformar l'espai públic per fer-lo més saludable i accessible i valorar l'efecte en salut de les persones que practiquen activitat física regular. També pretén promoure els hàbits saludables segons l'edat.