Calaf presentarà innovacions en el cultiu extensiu a la fira Agro Alta Segarra

Calaf es convertirà el 6 i 7 de setembre en la capital agrícola de la Catalunya Central amb la celebració d'una nova edició de la fira Agro Alta Segarra. El certamen estarà obert al públic en general interessat pel món agrari. El visitant podrà gaudir de les demostracions i tindrà l'oportunitat de passejar per una completa fira de productes i serveis dedicats a l'agricultura.

Una de les principals diferències amb altres fires agrícoles de Catalunya i el que la fa única és el protagonisme de les màquines en moviment i treballant.

Enguany es faran dues jornades tècniques el divendres amb l'objectiu d'esdevenir una fira de referència pel que fa a la formació i divulgació entre els professionals del món agrari. Al llarg del matí es portarà a terme la jornada sota el títol «Recomex. Resultats d'assaigs i innovacions en cultius extensius», organitzades per l'Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA), on es presentaran algunes de les problemàtiques més importants en els cultius extensius d'hivern i es posarà especial èmfasi en novetats i innovacions que hi ha al mercat i que poden ser una oportunitat per al sector.

A la tarda serà el torn de la formació sobre desherbatge mecànic i sembradora elèctrica, organitzada pel departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat i Unió de Pagesos, que posarà l'accent en el control de males herbes mitjançant sistemes mecànics. Aquest control és una estratègia més que té a disposició l'agricultor per combinar amb les ja existents i assolir més efectivitat i eficiència al llarg del temps. L'objectiu és veure alguns dels aparells amb què poden fer aquest control. En cadascun utilitzen diferents sistemes de treball i és important conèixer el seu maneig per aconseguir una bona eficàcia. Durant la jornada també es podrà veure una sembradora elèctrica, i s'explicarà les novetats que suposa l'entrada en vigor de la nova normativa de maquinària. Les xerrades són gratuïtes però cal inscriure's prèviament.

Després de l'èxit de l'any passat, en aquesta quarta edició la fira repetirà, el dissabte al matí, la proposta de gimcana de tractors on els participants han de mostrar les seves habilitats sobre el vehicle. Els conductors hauran de fer un circuit amb diferents proves i es puntuarà tant la seva habilitat com el temps.