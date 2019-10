Un acte del col·lectiu Revoltats amb Bea Talegón omple l'Ateneu d'Igualada

Unes 400 persones van omplir el Teatre Municipal l'Ateneu dissabte al vespre en l'acte principal de la jornada reivindicativa que el col·lectiu @revoltats havia organitzat durant tota la tarda a Igualada. L'acte va comptar amb la presència de la periodista Bea Talegón, la professora en Dret Constitucional Mar Aguilera i el periodista Francesc Canosa, que sota la batuta del també periodista Pere Martí, van parlar sobre la situació política i judicial actual de Catalunya, a pocs dies de la sentència del Tribunal Suprem sobre els membres del l'anterior govern empresonats. També es va abordar les darreres detencions de membres del CDR als quals s'intentarà acusar de terrorisme. L'activista social i polític Albano-Dante Fachín finalment no va poder assistir a l'acte per "motius personals", segons els organitzadors, i va fer una intervenirció mitjançant un vídeo.

Abans, des de les 4 de la tarda, es van dur a terme altres activitats dins de la mateixa jorandaa, que també van comptar amb una bona assistència d'igualadins que es van acostar als diferents espais de l'Ateneu per participar-hi, segons han explicar els propis organitzadors. La Sala de Socis es va omplir per veure un documental sobre la lluita no violenta i la desobediència civil, després del qual es va fer un debat.

I a continuació, a la pista exterior de l'Ateneu, Rafael Pous i Aurora Madaula van explicar als assistents per què cal inscriure's al Consell per la República i quin és el paper que aquest ens jugarà en la política catalana en un futur no massa llunyà. Qui va voler va poder inscriure's al Consell en una carpa informativa que hi havia instal·lada a la pista de l'Ateneu. L'acte va ser organitzat pel col·lectiu @revoltats, conjuntament amb l'ANC Igualada, Òmnium Anoia i el Casal Popular el Foment amb el suport de l'Ateneu Igualadí.