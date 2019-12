El Bruc convoca una trobada de timbalers a favor dels presos de l'1-O

L'Ajuntament del Bruc ha convocat aquesta tarda a partir de les 4 l'acte «Ressonem per la llibertat», que vol ser una nova manifestació de suport als presos i exiliats catalans vinculats al procés polític per la independència. «Ressonem per la llibertat» tindrà com a eix els tambors i una batucada que els organitzadors preveuen que atregui molts seguidors. L'inici de la batucada, a la zona esportiva del Bruc, passarà pel Timbaler del Bruc i acabarà a Can Casas, on es faran els parlaments, el tast d'oli del Bruc i es crearà una caixa de resistència.