Les corals animaran els carrers d'Igualada per Nadal

Igualada ha estat durant el 2019 Ciutat Europea de l'Esport i en el tram final de l'any, coincidint amb les festes nadalenques i les activitats pròpies d'aquests dies, l'Ajuntament de la ciutat espera fer les últimes propostes perquè la ciutat senti aquest títol de nivell continental. El nom de la campanya de Nadal ja pren sentit inscrit en aquest context: «Corre, salta... ja és Nadal». La campanya de Nadal inclou més de cent activitats culturals, lúdiques, comercials i solidàries.

Entre les activitats del calendari nadalenc destaca una novetat: les «Nadales en marxa», protagonitzades per les corals de la ciutat i grups musicals que, de manera itinerant, actuaran en 13 punts diferents de la ciutat els dies de més afluència de ciutadans al carrer per omplir d'ambient nadalenc les zones comercials a través de la música en directe. També repeteix la pista de gel i el tobogan de 30 metres instal·lats a la plaça de Cal Font, a més de les activitats ja tradicionals d'aquestes festes com ara la Fira de Nadal, el Saló de la Infància, la Festa de Reis, els Pastorets, la Marató de recollida de joguines de la Creu Roja i el tradicional concert de Sant Esteve.

Per primera vegada diferents corals i grups musicals seran la banda sonora en directe dels car-rers comercials del nucli antic. Els divendres dia 27 de desembre i 3 de gener es repartiran de manera itinerant per 13 punts a les hores de més afluència comercial (de 19 a 20.30 h) per interpretar cançons nadalenques i omplir els carrers de l'esperit de les festes.

L'activitat anomenada «Nadales en marxa» acabarà a 2/4 de 9 del vespre a la Rambla i alguns dels grups se sumaran a la cantada reivindicativa que els Músics per la llibertat fan diàriament a Igualada des de fa més de dos anys.

Amb aquesta campanya nadalenca l'Ajuntament d'Igualada té un doble objectiu: d'una banda contribuir a la dinamització de les vies comercials perquè la ciutat sigui un pol d'atracció de compradors d'arreu del territori, i de l'altra fer que l'esport, que ha estat el protagonista d'aquest 2019, doni pas a la cultura per tal de consolidar la candidatura d'Igualada com a Capital de la Cultura Catalana l'any 2022.

La bona acollida que té entre el públic familiar fa que l'Ajuntament torni a contractar la pista de gel de Can Font, que repeteix per sisè any consecutiu, amb 400 metres quadrats de gel que seran punt de trobada de patinadors de totes les edats. A més, repeteix per segon any el tobogan sintètic de 30 metres, just al costat de la pista, que l'any passat ja va atraure famílies d'arreu de la comarca. Les dues instal·lacions van obrir portes divendres passat i estaran obertes fins al dia 12 de gener. Com ja s'ha fet els anys anteriors, l'Ajuntament d'Igualada obsequiarà amb una entrada per a la pista de gel a totes les persones que col·laborin a la Marató de recollida de joguines de la Creu Roja del divendres dia 20 de desembre.

El Saló de la Infància aquest any porta per títol «El nostre saló» com a homenatge a tots els infants i per celebrar que a final de l'any passat Igualada va rebre el segell de Ciutat Amiga de la Infància 2018-2022. A més, recordarà els drets i deures recollits a la Convenció dels Drets de l'Infant que celebra el seu 30è aniversari. El Saló de la Infància estarà obert del 27 de desembre al 4 de gener.