Un projecte digital per inserir joves al mercat del treball té un èxit superior al 50 %

El projecte Insertdigital del Consell Comarcal de l'Anoia ha aconseguit inserir el 58% de les persones que han assistit al programa Singulars. Els responsables del Consell han explicat que la previsió inicial era que hi hagués una inserció del 25% dels participants i, per tant, han rebut amb satisfacció que més de la meitat dels que hi han passat hagin trobat feina.

El programa és impulsat conjuntament pels Consells de la Segarra i del Priorat i l'Associació per la Innovació Estratègica Vegga, i és un projecte dirigit a joves que viuen en zones de baixa densitat als quals se'ls ofereix formació en línia, orientació laboral i pràctiques en empreses.

El projecte vetlla, segons han explicat fonts del Consell Comarcal de l'Anoia, perquè els joves treballin i tinguin un paper actiu en el seu entorn social més pròxim.

El vicepresident primer de Promoció Econòmica i Infraestructures, Jordi Cuadras, destaca «el compromís del Consell Comarcal de l'Anoia amb la formació dels joves i la seva capacitació per afrontar els reptes del món laboral del segle XXI».

En el cas de la comarca de l'Anoia, hi han participat vint joves, que s'han pogut beneficiar d'aquest projecte des de principi d'any. Han fet el curs Transformació Digital a les empreses on-line, en què han adquirit competències digitals com màrqueting electrònic, comerç electrònic, mitjans socials, i s'han format en aspectes professionals estratègics per a les empreses que volen iniciar un repte digital o adaptar-se a noves formes de vendre els seus productes.

Durant l'any s'han dut a terme diferents activitats que tenien com a denominador comú l'objectiu de posicionar els participants davant el mercat de treball amb més recursos, a través de dinàmiques grupals, tallers vivencials de detecció de competències, voluntariat i pràctiques en empreses.

Al llarg del programa, deu dels joves han treballat i quatre d'ells han retornat al sistema educatiu. També han fet de voluntaris a diferents entitats socials i culturals de la comarca, com Igualada Comerç, l'Associació civicocultural Inama, el Mercat Municipal de la Masuca i el Taller Àuria. En alguns casos han col·laborat amb aquestes entitats organitzant tallers adreçats a infants o bé han ajudat les entitats a millorar l'estratègia digital. Insertdigital és un dels projectes destinats a persones en atur o que cerquen feina que es treballen des de l'Àmbit d'Estratègies per a l'Ocupació del Consell de l'Anoia, amb un pressupost anual d'1,9 milions d'euros.