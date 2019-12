El grup de Poble Actiu d'Igualada retreu al govern la despesa de la pista de gel

El grup municipal Poble Actiu d'Igualada ha denunciat «la gran» despesa que suposa mantenir la pista de gel i el tobogan sintètic ubicats a la plaça de Cal Font durant les festes de Nadal. Les regidores Neus Carles i Eva Pedraza recorden que «el consistori paga cada any prop de 100.000 euros entre les despeses de lloguer d'aquestes atraccions, les energètiques (llum i aigua) associades al funcionament de la pista de gel i les del personal de seguretat i control de les instal·lacions». La pista de gel és un dels grans atractius de les festes i l'equip de govern l'ha mantingut en els darrers anys com a element dinamitzador.

Les regidores han explicat que «en un moment en el qual cada dia som més conscients de la necessitat de cuidar el nostre planeta i de no fer despeses innecessàries, no entenem com pot ser que continuem posant una pista de gel en una zona on les temperatures no acompanyen, amb el malbaratament energètic i econòmic que això suposa per al nostre entorn i els diners de l'Ajuntament respectivament». I han afegit que «aquesta despesa és un reflex de la poca sensibilitat que té l'actual govern, tant a nivell mediambiental com també a nivell social amb les famílies que pateixen pobresa energètica».

Neus Carles ha explicat que «la despesa de les atraccions del tobogan i de la pista de gel també generen una despesa energètica absolutament innecessària». En aquest sentit, la regidora ha argumentat que «aquests diners es podrien destinar a un millor servei, com per exemple a ampliar les ajudes econòmiques en pobresa energètica, ja sigui ampliant els barems de l'Ajuntament en relació als ajuts de pobresa energètica per tal d'arribar a més gent, o bé ampliant les quantitats econòmiques dels ajuts per tal de cobrir millor les despeses energètiques de les llars afectades». En aquest sentit, Neus Carles afegeix que «amb 15.000 euros l'Ajuntament podria assegurar passar un hivern sense fred a les famílies amb més necessitats i fer que el Nadal no esdevingui una època trista per a les llars més vulnerables». Neus Carles també ha criticat que l'Ajuntament destini diner públic en activitats no inclusives, «pagar 6 euros per patinar durant mitja hora, o 4 eurs per baixar tres vegades pel tobogan, és una despesa que no tothom es pot permetre. Amb els impostos de tots els igualadins no hem de pagar activitats que exclouen part de la població».