Marc Castells afirma que no intervindrà en l'afer del Baltasar de veritat

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha assegurat que en cap cas el consistori que ell presideix intervindrà» en el conflicte que s'ha creat entre la Comissió de Reis, encarregada de la festa, i les entitats que hi ha al darrere de la campanya per un rei negre de veritat.

Igualada va ser una de les poques capitals de comarca que no ha fet encara el canvi per tenir un rei negre que l'encarni un home de pell negre. En el cas de la demarcació provincial, Igualada va ser l'única ciutat cap de comarca que no va entrar en aquesta campanya. La polèmica col·lisiona directament amb la voluntat de la ciutat que la seva particular festa de l'arribada dels Reis pugui ser declarada patrimoni de la humanitat.

Ja fa anys que Igualada i Alcoi treballen conjuntament per aconseguir que els seus Reis siguin reconeguts Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco. En aquest sentit, ha volgut subratllar Castells, no creu que el cas del rei Baltasar pugui afectar gens. «Aquí no hi ha discriminació de cap tipus», i insisteix a deixar clar que malgrat que fos l'única ciutat catalana que no apostés per un rei negre de veritat «no hi intervindríem» i «potser això encara ens faria més especials».



Una festa diferent

Així, malgrat la polèmica, Marc Castells defensa que «una festa que tampoc s'assembla a altres que es fan a Catalunya» i subratlla la important tasca de «caracterització» que s'hi realitza que també la fa «singular».

L'Ajuntament d'Igualada considera que caldria treure ferro a la polèmica perquè la ciutat no hagi apostat per un rei Baltasar «de veritat» en la cavalcada de Reis.