Seat va produir més de 500.000 cotxes a Martorell el 2019

Seat Martorell ha tancat 2019 amb el major volum de producció des de l'any 2000, després de fabricar 500.005 cotxes. Aquesta xifra suposa un 5,4% més que el 2018 (474.300) i fa que Martorell consolidi la seva posició com la fàbrica que produeix més automòbils a Espanya. En aquests moments és el segon productor d'automòbils a Europa.



La Línia 1 de Martorell, de la qual surten l'Ibiza i l'Arona, ha tancat 2019 amb una producció de 264.854 vehicles, un 14,5% més que el 2018 (231.213). La Línia 2, en la qual es fabrica el Seat León, estrenarà aquest any la producció de tres models: la quarta generació del León, en la versió Seat i Cupra, i el Cupra Formentor. Durant el 2019, aquesta segona línia ha tingut un resultats lleugerament inferiors als del 2018 (153.864 vehicles l'any passat, 159.486 el 2018, un -3,5%). Per la seva banda, la Línia 3, en la qual es produeix l'Audi A1, va tancar l'any amb 81.287 cotxes fabricats, un 2,8% per sota dels 83.601 vehicles de 2018.



El vicepresident de Producció i Logística de Seat, Christian Vollmer, ha destacat que "Martorell és el cor de Seat, una de les fàbriques més modernes i competitives de la indústria europea de l'automòbil i, també, una de les que produeix més cotxes ". Vollmer ha afegit que "el 2020 serà un any històric per a Martorell, ja que llançarem tres nous models: el Seat León i el Cupra Formentor, i arrencarem l'electrificació de la planta amb les versions híbrides endollables de la família del León".

La producció global de vehicles SEAT augmenta un 12,1%



A la fàbrica de Martorell hi treballen més de 7.900 empleats, tant en la producció com en oficines, que produeixen al voltant de 2.300 cotxes a el dia, un cada 40 segons. La planta de Martorell té un grau d'ocupació superior a l'90% de la seva capacitat màxima actual.

En 2019, la producció total de vehicles Seat s'ha anotat un nou rècord, després de créixer un 12,1% i arribar a un volum de 592.019 cotxes (2018: 528.293). A més de a Martorell, Seat va produir automòbils en cinc fàbriques del Grup Volkswagen.



El 2020, arrencarà la fabricació de el nou León i de l'CUPRA Formentor a Martorell

En Kvasiny (República Txeca), SEAT va fabricar 98.370 unitats de l'Ateca (+ 8,3%); a Wolfsburg (Alemanya), 38.835 unitats de l'Tarraco per les 2.660 de 2018, quan es va començar a fabricar aquest model a la recta final de l'any; en Palmela (Portugal), 23.021 unitats de l'Alhambra (+ 17,5%); a Bratislava (Eslovàquia), 11.547 unitats de l'Mii (-19,7%), que es va deixar de fabricar a mitjans d'any, i de el nou Mii electric, en producció des de novembre; i, finalment, 1.506 unitats de l'Toledo a Mladá Boleslav (República Txeca), un vehicle que es va deixar de produir al febrer de 2019.

La companyia també va fabricar, a la planta alemanya de Zwickau, les primeres 22 unitats de presèrie de el nou vehicle 100% elèctric SEAT el-Born. Aquest model es presentarà el 2020 i serà el segon vehicle de el Grup Volkswagen fabricat sobre la nova plataforma MEB.

El SEAT el-Born és un dels sis models electrificats de l'ofensiva de producte de SEAT fins a principis de 2021, juntament amb el Mii electric, el primer vehicle 100% elèctric de la marca, que arribarà als concessionaris en les properes setmanes; el nou León, que es desvetllarà el 28 de gener i comptarà amb una versió híbrida elèctrica endollable (PHEV), i el Tarraco, que també tindrà una versió PHEV. Per la seva banda, CUPRA comptarà amb dos models híbrids endollables: el Lleó i el Formentor