PSC i Junts x Vilanova signen un acord de pacte de govern que els dóna la majoria absoluta

PSC i Junts x Cat signen un acord de govern a Vilanova del Camí, una situació impensable fa 1 any, i molt menys en fa 5 quan el mateix regidor de CiU (ara Junts x Vilanova), Jordi Baron, que ara signa aquest acord, formava un bloc d'oposició als socialistes amb V-365 (formació radicalment oposada al PSC) i ERC. Noemí Trucharte, alcaldessa de Vilanova del Camí i un dels pesos pesants del PSC a la comarca de l'Anoia, ha presentat l'acord amb Jordi Baron, que és l'únic regidor dels postconvergents a Vilanova. També hi han assistit els responsables comarcals de les formacions, Francisco Guisado, per part socialsita, i Sant Broch, com a representant del Pdecat (Junts).

Trucharte i Barón han acabat signant un acord que s'havia anat gestant des de l'inici de l'actual mandat. Els socialistes van guanyar àmpliament les eleccions, però es van quedar a un regidor de la majoria absoluta. Jordi Barón des del dia de constitució del nou ajuntament i l'elecció de l'alcaldessa ha fet costat a Trucharte. Un suport que s'ha mantingut en les grans decisions dels governs municipals, en l'aprovació de les ordenances municipals i en la del pressupost. No pot estranyar aquest pacte d'ara perquè suposa una formalització de la situació que ja s'havia anat donant, i perquè aquest suport de Junts al PSC, impensable abans de les eleccions municipals, després d'aquelles eleccons es va repetir en sentit invers a l'hora de constituir el Consell comarcal de l'Anoia, i, també, en el govern de la Diputació de Barcelona.

Barón passarà a tenir una dedicació parcial a l'Ajuntament. A nivell econòmic, també continuarà percebent el pagament per assistència a comissions i sessions del Consell comarcal de l'Anoia, on des d'inici de mandat és conseller. A Vilanova, Barón serà el nou conseller d'Hisenda i Promoció econòmica, i quedarà integrat de ple a l'equip de govern. Formarà part, també, de la Junta de Govern. A l'acord, però, li resten encara algunes "serells", com ha dit Barón, i un d'aquests és saber si el regidor de Junts x Vilanova serà tinent d'alcalde.

En les properes hores, Trucharte, segons ha explicat la mateixa alcaldessa, també haurà de remodelar el cartipàs. Donar les carteres d'hisenda i promoció econòmica a Barón li aporta estabilitat al govern, però també suposa que la regidora que actualment estava al front d'aquest àrea, Carlota Silva, ara deixi d'estar-ho. En aquesta remodelacio de Cartipàs, Trucharte pot "crear alguna altra regidoria", en la qual podria trobar un nou encaix per a Silva. Barón es mostra disposat a treballar de bracet amb la regidora socialista perquè assegura que l'àrea econòmica és molt gran i mantenen una bona relació de trteball.