Igualada té 5 casos de coronavirus, un dels quals és personal sanitari

L'hospital d'Igualada té 4 persones ingressades per coronavirus. Una cinquena, un professional sanitari, també afectat per la malaltia, es recupera a casa. De moment, a nivell hospitalari han pres les corresponents mesures d'aïllament i l'Ajuntament de la capital de l'Anoia ha demanat "calma" a la població.

Els casos de coronavirus són entre els últims 23 infectats pel virus que ahir va donar a conèixer el departament de Salut. També ahir es va donar a conèixer que dues persones han mort en les darreres 24 hores. El Departament de Salut confirma ahir, dilluns,la mort d'un home, de 97 anys, i la d'una dona, de 88, per coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya.

L'home, amb diverses patologies prèvies i ingressat en un centre hospitalari de Barcelona des del passat 6 de març, va morir ahir en aquest centre. La víctima vivia a una residència de la capital catalana i mentre s'està a l'espera dels resultats de l'estudi de contactes, s'ha aïllat les persones d'aquesta residència amb patologia prèvia associada a problemes respiratoris i també a la persona que compartia habitació amb ell.

D'altra banda, la segona víctima és una dona de 88 anys, que patia una pneumònia i una insuficiència respiratòria. Va començar a tenir símptomes el passat 27 de febrer i va ingressar a un hospital de Barcelona el 6 de març i va morir dilluns,

L'equip de govern d'Igualada ha fet aquesta crida a la calma mentre en les properes hores ha de debatre quina decisió pren sobre la celebració, per exemple, de la fira de l'estudiant aquest proper cap de setmana, que preveu que 1.500 joves passin per l'Escorxador per interessar-se per l'oferta universitària i post-obligatòria.