L'aigua de Calaf torna als nivells adequats de potabilitat i ja es pot consumir a casa

Els veïns de Calaf ja poden tornar a consumir aigua de l'aixeta després de més d'un mes sense poder-ho fer a causa de l'excés de nitrats a l'aigua.

El departament de Salut de la Generalitat ha aixecat la restricció un cop les darreres analítiques han confirmat que els nivells ja són els adequats, després que el 4 de febrer es detectés un augment del contingut de nitrats per sobre dels 50 mg/l i es declarés la no-potabilitat de l'aigua.

Revisades les actuacions realitzades, la documentació presentada i les mesures adoptades per l'entitat gestora arran l'incompliment per nitrats, terbolesa i suma de THM a la zona de subministrament, el departament de Salut ha procedit a tancar aquests incompliments i per tant es pot fer servir l'aigua per a ús de boca des d'ahir, dimecres.

Amb tot, en un comunicat, l'Ajuntament recorda la vulnerabilitat dels pous de Calaf i, per tant, assegura que cal continuar fent un seguiment analític dels paràmetres. La solució definitiva seria connectar amb aigua de la Llosa del Cavall, però l'Ajuntament va més enllà i reclama una política integral de l'aigua i un control més exhaustiu dels purins.