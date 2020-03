Una segona residència d'Olesa té un cas de coronavirus entre els interns

El Departament de Salut ha confirmat a l'Ajuntament d'Olesa que un intern de la residència Sant Agustí d'Olesa de Montserrat ha donat positiu per coronavirus. L'intern es troba ingressat a l'Hospital de Martorell. Aquest cas se suma als 9 que hi ha hagut a la residència Santa Oliva de la mateixa població on fins ahir havien mort dues persones.



L'Ajuntament d'Olesa ha informat que els responsables de la residència, que té 25 places, han repassat tot els protocolls a aplicar amb l'Hospital de Martorell i el Departament de Salut. Fonts de la residència han assegurat a l'Ajuntament que s'estan prenent totes les mesures de protecció indicades per Salut per protegir la resta d'interns i internes, i que es troben en bon estat. Ja feia dies que la residència havia decretat el confinament.



Gràcies a les aportacions fetes per comerços i clíniques dentals del municipi, s'ha proporcionat material com ara gel antisèptic i guants a la residència Sant Agustí, i avui també els portarà guanyts, a l'igual que es va fer amb la residència Santa Oliva, on també hi ha interns ingressats per corinavirus.