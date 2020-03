El Rec.0 d'Igualada suspèn l'edició del maig per evitar «qualsevol risc»

L'organització del Rec.0 Experimental Stores, el festival de pop-up stores de moda a les fàbriques velles del barri del Rec d'Igualada, ha anunciat que anul·la la propera edició del certamen, prevista per aquest mes de maig.

En un comunicat assenyalen que la prioritat "és la salut i el benestar de les persones" i que ara "cal concentrar-se en la superació d'aquesta pandèmia" i evitar "qualsevol risc". En el text també agraeix a la ciutat d'Igualada "que està demostrant una gran fortalesa i sentit de responsabilitat".

"No hi ha millor escenari pel nostre festival que aquesta ciutat tan maca i lluitadora", apunten. L'organització no buscarà una nova data i la propera edició se celebrarà a la tardor.