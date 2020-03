Igualada demana testos ràpids per a tota la població de la Conca d'Òdena, unes 70.000 persones

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, demana al departament de Salut que es facin testos ràpids als 70.000 habitants confinats a la Conca d'Òdena. "Si la taxa de mortalitat d'aquest episodi és tan alta com diuen i el que volem és protegir tota la població, que es deixin estar de confinaments i no confinaments, i el que hauríem de fer és un test ràpid a tots els ciutadans de la Conca", ha subratllat en una entrevista, aquest dijous, a Catalunya Ràdio. Castells també ha lamentat que el govern espanyol encara no hagi signat la resolució que ha de permetre que els treballadors de la zona confinada que no poden treballar tinguin la baixa mèdica. Aquest matí, La Moncloa ha denegat "el confinament total" a la Conca d'Òdena.

"Si estem en una situació excepcional requerim de mesures excepcionals". Així s'ha expressat l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, en una entrevista a Catalunya Ràdio aquest matí de dijous. En aquest sentit, l'alcalde ha demanat que es faci la prova ràpida a tota la població de la Conca "per tal de poder aïllar i tractar totes les persones que tenen contagi perquè això és el que ha funcionat a d'altres països".

L'alcalde també ha lamentat que, després de 15 dies de confinament, el govern de l'Estat encara no ha publicat la resolució que ha de permetre que els treballadors que no poden sortir de la zona confinada i que, per tant, no poden treballar, puguin agafar la baixa mèdica. Castells ha afegit que, "a sobre de patir aquest episodi sanitari tan greu, també patim la poca alçada de mires de l'administració de l'Estat".

Finalment, la Moncloa ha denegat el "confinament total" a la Conca d'Òdena després que el Govern hagi aprovat una resolució per endurir les restriccions a aquesta zona. Concretament, les noves mesures, que estaven pendents de l'autorització del govern espanyol, volien restringir les activitats d'àmbit laboral a només les essencials.

Des de la Moncloa, han replicat només el Ministeri de Sanitat pot decidir una ordre d'aquestes característiques, tenint en compte que és l'autoritat delegada en el període d'estat d'alarma. Així mateix, el govern espanyol ha fet una crida a la "unitat d'acció" entre les administracions, i ha reiterat la seva voluntat de coordinació amb les comunitats autònomes.