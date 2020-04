Igualada canvia partides per disposar de més diners i fer 200 columbaris al cementiri

El ple de l'Ajuntament d'Igualada es va reunir anit amb caràcter extraordinari per tal d'aprovar una modificació de crèdit en les partides de pressupost per tal de disposar de 300.000 euros per afrontar despeses que es puguin generar de manera urgent i, també, la construcció de columbaris al cementiri vell d'Igualada.

L'alcalde Marc Castells va explicar que la ciutat tenia 20 columbaris a disposició de famílies que incineressin els seus difunts, però s'han trobat en una situació extraordinària perquè, arran del brot de coronavirus, no només s'ha incrementat de manera molt notable el nombre de persones difuntes, sinó que hi ha hagut moltes famílies que s'han decantat per la incineració. En aquests moments encara no s'han lliurat les cendres a les famílies, però l'Ajuntament considera que s'ha de disposar d'espai perquè es pugui tenir un record dels desapareguts aquests dies. La proposta que es va aprovar ahir és de fer 200 columbaris, amb un pressupost de 95.000 euros.

Aquesta obra s'executarà entre el 15 i el 20 d'abril. La durà a terme l'empresa FolchSA i estarà dirigida per l'arquitecte municipal.

En el mateix ple d'ahir, es va aprovar un canvi de partides per generar 427.000 euros de liquiditat per al dia a dia del consistori, una part dels quals serà per a la mateixa ampliació del columbari. Es van fer canvis de partida urgent, pendents d'una reestructuració del pressupost més important.

ERC, principal grup de l'oposició, hi va votar a favor perquè, com va recordar el cap del grup, Enric Conill, es va posar a disposició del govern local des del primer moment de la crisi, «mentre el canvi sigui per teixir una xarxa social perquè no caigui ningú».

Jordi Cuadras, del grup Igualada Som-hi, també va votar a favor de la proposta. Cuadras va anunciar per al futur demanar explicacions i investigacions de com s'ha tractat la situació i va destacar que ara cal actuar en l'emergència.

Per la seva part, Neus Carles (Poble Actiu) va dir que la modificació «tallava curt» i es va abstenir, per no entorpir l'aprovació.

El ple de l'Ajuntament d'Igualada es va iniciar fent un minut de silenci per les persones que han perdut la vida en aquesta crisi pel coronavirus.

L'alcalde Marc Castells (JxCat) va fer un repàs de les principals actuacions i va recordar totes les persones que han contribuït a resoldre els problemes de l'emergència, i va convidar a futures unitats «perquè venen temps de grans consensos».