S'eleva a 47 el nombre d'interns morts a la residència de Vilanova

Un total de 47 usuaris de la residència Amavir de Vilanova del Camí han mort des de l'inici de la pandèmia. Així ho confirmava ahir l'alcaldessa del municipi, Noemí Trucharte, que ha lamentat que a hores d'ara no han pogut determinar quants estaven afectats per la Covid-19 perquè no es va practicar el test a tothom i també estan pendents de resultats.

En aquests moments 58 dels 107 usuaris que queden a la residència estan aïllats perquè han donat positiu a la prova. La xifra podria incrementar-se, va avançar Trucharte, ja que hi ha residents que estan pendents de la prova de PCR perquè inicialment se'ls va fer tests ràpids. En els dar-rers dies s'han reincorporat vuit dels 21 treballadors que estaven confinats amb símptomes de la Covid-19.

Segons dades de la residència, els 47 morts es comptabilitzen des de l'1 de març passat. D'aquests, 11 han mort amb el test de la Covid-19 positiu; 16 amb símptomes però sense el test fet; 14 sense símptomes i 6 amb test negatiu. Segons asseguren, la situació ara està estabilitzada, «tot i que això no vol dir que en els pròxims dies no hi pugui haver més morts».

Ahir, per segona setmana consecutiva, es va dur a terme la desinfecció de les instal·lacions de la residència, aquesta vegada a càr-rec de l'Ajuntament.

L'Ajuntament de Vilanova del Camí va demanar al departament d'Afers Socials que s'estudiés la possibilitat d'intervenir la residència. Dos dies després les residències van passar a ser competència del departament de Salut i el consistori va reiterar la petició. A hores d'ara, assegura Noemí Trucharte, segueixen esperant una resposta.