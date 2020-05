L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, demana que la Conca d'Òdena passi a la fase 1 de desconfinament perquè consideren que la crisi sanitària està "sota control". Així ho indiquen les darreres xifres de mortalitat a la zona facilitades per les funeràries. Des del 29 d'abril al 5 de maig hi ha hagut 15 defuncions, 3 més que en el mateix període de l'any passat. "Estem al nivell de mortalitat biològica que teníem en altres anys", ha afirmat. Per això, ha anunciat que la d'aquest dimecres serà l'última roda de premsa setmanal per donar les dades i només preveuen tornar-ne a convocar en cas de rebrot. "Ho mirem amb optimisme però cal no relaxar-se", ha subratllat i ha recordat que cal seguir amb les mesures de seguretat i higiene.

"Si vam ser especials quan se'ns va confinar també ho volem ser per desconfinar", ha afirmat l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, que també ha remarcat que entenen que aquesta és una decisió que han de prendre les autoritats sanitàries i sempre que es garanteixi que no hi ha "perill per a la població de pujar un grau", ha afegit.

Des del seu punt de vista, les últimes xifres de mortalitat a la zona indiquen que s'ha arribat a un nivell de normalitat pròpies de la mortalitat biològica. En l'última setmana, hi ha hagut 15 defuncions, 3 més que el mateix període l'any passat. La dada representa un 25% més que fa un any i contrasta amb les 90 morts registrades aquest any enfront de les 18 del 2019 en el pic de mortalitat per coronavirus de fa una setmanes a la zona.

Les baixes dels treballadors de fora, pendent



Castells també ha anunciat que continuaran exigint al govern de Pedro Sánchez que aprovi per decret el reconeixement dels treballadors de la Conca d'Òdena que viuen a fora perquè es pugui tramitar la baixa d'incapacitat temporal durant els dies que no van poder anar als llocs de feina pel confinament perimetral. Per contra, ha celebrat que s'estiguin tramitat de forma "massiva" les de la de la resta de treballadors que hi viuen i que s'hagin aconseguit resoldre després de les dificultats que hi ha hagut.

Primera reunió de l'Aliança per la Conca

L'alcalde d'Igualada també ha anunciat que dilluns vinent hi haurà la primera reunió de l'Aliança per la Conca, una taula de treball per abordar les emergències socials i la reactivació econòmica. Al marge dels representants municipals també hi haurà agents econòmics i socials.

Per últim, també ha explicat que en els propers dies els alcaldes de la Conca d'Òdena també es reuniran amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident Pere Aragonès per "escoltar les inquietuds" i demandes de territori.