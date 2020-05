Capturen una tortuga mossegadora a Vallbona d'Anoia

L'equip d'Agents Rurals de Vallbona d'Anoia ha capturat aquest dissabte una tortuga mossegadora després de rebre l'avís per part de l'ajuntament. L'animal ha estat traslladat al Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Masquefa (CRARC). En Quim Soler, encarregat del centre on s'ha portat el rèptil, ha informat a través d'un vídeo penjat al compte de Twitter dels Agents Rurals més detalls sobre aquesta tortuga.





Alertats per l'Ajuntament de Vallbona d'Anoia, capturem una tortuga mossegadora.

Aquest tipus de tortugues representen un perill per la fauna autòctona i també per les persones, ja que tenen una mandíbula molt tallant i una mossegada molt potent. pic.twitter.com/tK6aRBR1Ug