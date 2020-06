En presó preventiva un professor de Calaf per un presumpte cas de tinença de pornografia infantil

El cap d'estudis de l'Institut Alexandre de Riquer de Calaf, M.V. es troba en presó preventiva sense fiança des del passat dijous per un presumpte cas de tinença de pornografia infantil i "abusos" segons va avançar ahir AnoiaDiari. Tal i com assegura aquest mitjà, l'AMPA del centre va ser informada aquest dilluns del cas i se li va comunicar que els fets havien tingut lloc en l'àmbit domèstic i no en l'educatiu.

AnoiaDiari recull les declaracions del Departament d'Educació que asseguren que "es va tenir constància d'una denúncia cap a un membre de l'equip directiu, per uns fets ocorreguts fora del centre educatiu. Al moment, va activar el protocol i va informar els Serveis Territorials del Departament d'Educació a la Catalunya Central. La primera decisió fou cessar al professor del seu càrrec directiu. Des de La Direcció de Serveis Territorials i en contacte amb la Direcció General de Currículum i Personalització es va contactar amb la Fundació Vicky Bernadet, com es fa habitualment en aquests casos, per acompanyar en el procés tant al centre com per informar a les famílies i establir un canal de contacte per facilitar que si alguna família vol informar d'alguns fets, tingui tot l'acompanyament per fer-ho".