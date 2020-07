ANC Anoia decideix mobilitzar-se contra la retirada del tercer grau dels presos del procés

El ple de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) de l'Anoia reunit a la Llacuna va decidir de forma espontània mobititzar-se contra la retirada del tercer grau penitenciari als líders de l'independentisme català que es troben presos.

S'hi ha reunit gent de les Assemblees Territorials de Calaf, Prats de Rei, Capellades, Vallbona i Cabrera d'Anoia, Vilanova del Camí, Igualada, la Llacuna i Santa Maria de Miralles, Santa Margarida de Montbui i Piera; dos secretaris nacionals i un exsecretari nacional.

Segons afirma l'organització ANC, «aquest és un pas més en el camí de la judicialització i la repressió contra l'independentisme. La resposta no pot ser rendir-se sinó organitzar-nos per la República que garanteixi que no hi ha vulneracions de drets penitenciaris en funció de les idees» i critiquen que l'Estat utilitza «els tribunals per aplicar el codi penal de l'enemic, una venjança contra els que vam fer possible l'1 d'Octubre».