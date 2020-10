Igualada crea un espai al museu per preservar el record de l'1 d'Octubre

El Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia ha creat l'espai 1 d'Octubre per rememorar els fets esdevinguts a la capital de l'Anoia en aquella jornada de votació del 2017. Imatges, audiovisuals i elements icònics, com una de les urnes que es van utilitzar en aquella històrica jornada, constitueixen l'espai.

Josep M. Oller, representant dels impulsors de la iniciativa, ha destacat la voluntat de donar vida a aquest espai, que pot esdevenir un arxiu on es pugui conservar tota la documentació gràfica que molts ciutadans tenen de l'1 d'Octubre a Igualada, i ha afegit que «aquest també serà un espai per constatar que, quan hi ha un objectiu clar i s'hi posa l'ànima, la força de la gent és imparable».

Per la seva banda, l'alcalde, Marc Castells, s'ha mostrat satisfet perquè s'ha complert el compromís de crear un espai per recordar «una jornada històrica».